Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
08.05.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak

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Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "Yerli Otomobil Projesi'ndeki 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu" - "Projemiz iyi gidiyor. İnşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yerli Otomobil Projesi'ndeki 5 ortağa ilaveten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de yüzde 5 hisseyle şirkete ortak olduğunu belirterek, "Projemiz iyi gidiyor. İnşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu (Üst Yöneticisi) açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar." dedi.

Bakan Özlü, Bilkent Otel'de düzenlenen "6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi"nin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yerli otomobille ilgili detayların ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Özlü, cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
düzenlenecek törenle, yerli marka otomobille ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini açıklayacaklarını bildirdi. Aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin de duyurulacağını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar."

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