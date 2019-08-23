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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.08.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Yerli otomobile büyük ilgi! Fotoğrafları paylaşılacak

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Yerli otomobile büyük ilgi! Fotoğrafları paylaşılacak

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş "Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacak" dedi.

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, yerli otomobilin prototipinin gerçek boyutlarında yürüyen bir araç olacağını belirterek, "Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor." dedi.

Karakaş, AA muhabirine, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin Almanya'nın başkenti Berlin'de değerlendirmelerde bulundu. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yıl sonunda ön gösterimi yapılacak prototipin 1/4 ölçekli modelini yönetim kurulu başkanı ve üyelerine gösterdiklerini anımsatan Karakaş, ön gösterim aracını aralık ayında tanıtacaklarını söyledi. 

FOTOĞRAFLARI ARALIK AYINDAN İTİBAREN PAYLAŞILACAK

Karakaş, "Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yu ru yen bir araç olacak. Aracın fotoğrafları da aralık ayından itibaren paylaşılabilir hale gelecek." diye konuştu. 

Turkiye'de elektrikli araçların motor güçlerine göre 3 farklı vergi dilimi içinde değerlendirildiğini aktaran Karakaş, bunların yüzde 3 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olan 85 kilovatı geçmeyenler, ÖTV oranı yüzde 7 olan 85-120 kilovat arasındakiler ve yüzde 15 ÖTV oranıyla vergilendirilen 120 kilovatın üzerindeki araçlar olduğunu anlattı. 

Karakaş, yerli otomobilde her kategori için bir güçç seçeneği sunacaklarını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın daha önce açıkladığı gibi tek dolumla 500 kilometre yol alabilecek kapasitede bir seçeneğimiz de olacak." dedi. 

"ROBOTİK VE AĞA BAĞLI TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"

Türkiye'nin otomobilinin akıllı bir araç olacağına işaret eden Karakaş, aracın akıllı alt sistemlerden oluşacağını ve akıllı cihazlara bağlanabileceğini ifade etti. 
Karakaş, söz konusu aracı takip edecek diğer modellerde de kullanılacak elektrik elektronik mimarisinin tasarımının da şimdiden yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: 

"Aracımız pazara çıktığında rekabetin gerektirdiği otonom sürüş özelliklerine sahip olacak, bataryasında ise son seviyede lityum iyon hücreler kullanılacak. Aynı zamanda otomobilimizin üretiminde de Endüstri 4.0 çerçevesinde robotik ve ağa bağlı teknolojiler kullanılacak. Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir su re içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak." 

PAZARA 5 YILDIZLA ÇIKARMA HEDEFİ

Karakaş, yerli otomobil için kamu ve özel kullanıcılardan herhangi bir ön sipariş talep etmediklerini belirterek, şöyle konuştu: 

"Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor. Bu konunun netleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Otomobilden daha fazlasını yapmak ve bir ekosistem inşa etmek üzere yola çıktığımızı her fırsatta dile getirdik, tüketicilerimize ulaşma konusunda da yenilikçi olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. 2022 yılının ortasında pazara sunacağımız aracımız pazara çıktığı tarihte tüm markaların tüketiciye karşı sorumluğu neyi gerektiriyorsa onu sunacaktır." 

Yerli aracı çarpışma testinden o günün şartlarında 5 yıldız alarak pazara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaş, "Türkiye’de üretilen ve bir su re sonra yurt dışı pazarlara ihracı planlanan bir otomobil gerek servis ağı, gerekse parça tedarikinde elbette ulaşılabilir ve yenilikçi olacaktır." diye konuştu. 

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