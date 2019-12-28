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Ekonomi
Haber Giriş: 28.12.2019 - 14:39,Son Güncelleme:/

Yerli otomobilden Toyota'ya yanıt

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Yerli otomobilden Toyota'ya yanıt

Toyota yerli otomobille ilgili 'Aramıza hoş geldin' mesajı yayınladı. Türkiye'nin Otomobil'i Twitter sayfasından yanıt verdi.

Toyota Türkiye dün tanıtılan yerli otomobille ilgili "Bu yolda emeği geçenlere teşekkürler. Türkiye'nin otomobili aramıza hoş geldin" yazılı bir mesaj yayınladı.

Türkiye'nin Otomobil'i Twitter sayfası ise Twitter sayfasından Toyota'ya yanıt verdi ve "Teşekkürler. Hoş buldum. Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım" dedi. 


 

 

 

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