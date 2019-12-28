Yerli otomobilden Toyota'ya yanıt
Toyota yerli otomobille ilgili 'Aramıza hoş geldin' mesajı yayınladı. Türkiye'nin Otomobil'i Twitter sayfasından yanıt verdi.
Toyota Türkiye dün tanıtılan yerli otomobille ilgili "Bu yolda emeği geçenlere teşekkürler. Türkiye'nin otomobili aramıza hoş geldin" yazılı bir mesaj yayınladı.
Türkiye'nin Otomobil'i Twitter sayfası ise Twitter sayfasından Toyota'ya yanıt verdi ve "Teşekkürler. Hoş buldum. Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım" dedi.
Teşekkürler.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) 28 Aralık 2019
Hoş buldum.
Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım.#TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/itV5HhL0NG
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