Yerli otomobil toplantısı ertelendi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yarın yapılması beklenen yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını ertelediklerini söyledi.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın yarın yerli otomobilin CEO’sunu açıklayacağı toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şirket kuruluş sözleşme imza ve CEO isminin açıklanması töreni, ortaklık sözleşmesi ile ilgili avukatların süreye ihtiyaç olduğunu belirtmesi üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tören Mayıs ayı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın uygun göreceği bir tarihte yapılacaktır” denildi.
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