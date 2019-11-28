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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Yerli otomobil 2022'de yollarda olacak

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Yerli otomobil 2022'de yollarda olacak

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş "(Yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürülecek olması) Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi sona erdi.

Zirve kapsamında düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye başlıklı panelde konuşan Karakaş, otomotiv sektörünün içinden geçtiği değişim sürecinden bahsederek, yakın zamanda araçlardaki tüm cihazların akıllı cihazlara dönüşüp birbiriyle iletişim halinde olacağını söyledi.
Arabaların sürücüsüz hale geleceğini ve bazı tezlere göre otomobil sahiplik oranlarının azalacağını dile getiren Karakaş, 2035'te bugünkü klasik tarzda üretilen arabaların payının yüzde 60'lara düşeceğini anlattı.

Karakaş, yerli otomobil sürecinden bahsederek, bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kendilerine çok ciddi destek verdiğini, savunma sanayisinde çok ileride olduklarını, bu projeleri yapanların otomobil de üretebileceğini aktardı.

Otomobil üretme noktasında en önemli yatırımın yeterli donanıma ve liyakate sahip personel olduğunu ifade eden Karakaş, Türkiye'nin bu yarışın içerisinde olduğunu bildirdi.

Karakaş, "Grubumuzu kurarken amacımız, milli ve uluslararası camiada rekabet edebilen doğuştan elektrikli bir araç sahibi olmaktı." dedi.


TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, yerli otomobilin banttan ineceği yıla dair 2022'in belirtildiğini ve bu sürenin kısa olduğuna dair bir yorum üzerine, "Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." diye konuştu.

"BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK OYUNCUSUYUZ"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise sadece savunma sanayisinde faaliyet göstermediklerini belirterek, Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağlayan ve devletin kritik altyapılarında da çalışan bir şirket olduklarını söyledi.

Atalay, 5 bin kişilik bir iş gücü ile bölgenin en büyük oyuncusu olduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital dönüşümün bana göre en önemli unsuru insan kaynağı. Yurt dışına beyin göçü olduğu gibi bir algıyı doğru bulmuyorum. Şirketimizde eğitim için de dahil olmak üzere sadece 12 kişi gitti yurt dışına bunların da 3'ü geri döndü. Veri, bazılarına göre çağımızın yeni petrolü. Verileri kullanarak katma değeri daha yüksek ürünler geliştirmeliyiz."

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