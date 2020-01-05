Yerli oto için teknik liselerde yeni bölüm

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2022’de yollarda olması planlanan yerli otomobil için ihtiyaç duyulacak teknik eleman yetiştirmek üzere ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açacaklarını açıkladı. “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm toplumumuzun heyecanını biz de paylaşıyoruz” diyen Selçuk, Türkiye’nin otomobilini üretecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için süratle çalışmaların başladığını duyurdu. Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitimi yeniden yapılandırırken ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını belirten Selçuk, şunları söyledi: “Kırıkkale’de Makina ve Kimya Endüstri Kurumu ile savunma sanayine yönelik yeni bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi kuruyoruz. Yerli otomobil projesine de üretimin yapılacağı Bursa’da ihtiyaç duyulacak teknik eleman yetiştirmek üzere ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açacağız. Bu amaçla Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçtik. Bakan Yardımcım Mahmut Özer’in koordinasyonunda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına başladı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibarıyla bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız.”

SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ‘elektrikli araçlar dalı’, Türkiye’nin otomobili projesinde ihtiyaç duyulan teknik elemanın yetiştirilmesi amacıyla fabrikanın kurulacağı Bursa’da eğitim veren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde motorlu araçlar teknolojisi alanında ilk kez açılacak. Kısa sürede müfredatı oluşturulacak alan programı doğrultusunda öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek ve bu alana gelecek eğitim öğretim yılında Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile sınavla öğrenci alınacak. Elektrikli araçlar dalında öğrencilere hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar, sensörler, görüntü işleme, led teknolojisi, CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemleri), mekanik sistemleri, şarj istasyonları teknolojisi, elektroliz teknolojileriyle ilgili yetkinlikler kazandırılacak.