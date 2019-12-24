Yerli oto cuma günü otobana çıkıyor

Erdoğan’ın, otomobili kullanarak, Osmangazi Köprüsü’nden geçeceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) protokolü imzalandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018’de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze’deki Bilişim Vadisi’ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

2022’DE ÜRETİM

Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi’nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi’nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıtımının ardından aracı kullanarak, Osmangazi Köprüsü’nden geçmesi bekleniyor.

YERLİ OTODA İLK FARLAR GÖRÜLDÜ

TÜRKİYE’nin Otomobili ismi ve ‘TOGG2022’ kullanıcı adıyla bir de Twitter hesabı açıldı. Hesaptan yerli otonun farlarının yandığı bir görsel paylaşıldı. Atılan tweett’te şu bilgi aktarıldı: “Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.”

TAKSİCİLERDEN YERLİ OTO ÇAĞRISI



YERLİ otomobilin ilk talipleri arasında İstanbullu taksiciler yer aldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaklaşık 17 bin 395 taksi plakasının bulunduğu İstanbul’da 50 bin şoför ve 250 bin kişilik taksici esnaf ailesini temsil ettiklerinin altını çizdi. Aksu, “Sektör olarak çok heyecanlıyız. Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz. Yerli otomobil görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz” ifadelerini kullandı.