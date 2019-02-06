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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.02.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

Yerli kaynaklarla elektrik üretimi arttı

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Yerli kaynaklarla elektrik üretimi arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrik üretiminde yerliliğin yüzde 60'a çıktığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde yerli kaynakların payının bu yılın ocak ayında yaklaşık yüzde 60'a yükseldiğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, elektrik üretiminde yerli kaynakların payının geçen yıl ocakta yaklaşık yüzde 45 olduğunu hatırlattı. 
Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini her geçen gün artırdığını belirten Dönmez, "Yeni yıla yerli ve yenilenebilir bir başlangıç yaptık. Türkiye enerjisini yeniliyor." ifadelerini kullandı. 

Bakan Dönmez'in paylaştığı bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli kaynakların payı bu yılın ocak ayında yaklaşık yüzde 60'a çıktı. 

DOĞAL GAZ VE KÖMÜRÜN PAYINDA DÜŞÜŞ

Söz konusu paylaşıma göre, geçen yıl ocakta hidrolikten üretilen elektriğin payı yüzde 17,03 olarak hesaplanırken bu yıl yüzde 30'a yükseldi. 
Rüzgarın elektrik üretimindeki payı yüzde 7,21'den yüzde 8,40'a, güneşin payı yüzde 0,99'dan yüzde 1,52'ye çıktı. 
Jeotermal kaynaklardan gerçekleştirilen elektrik üretiminin payı da yüzde 2,48'den yüzde 2,96'ya yükseldi. 
Atıklardan elektrik üretiminin payı yüzde 1'den yüzde 1,31'e yükselirken, sıvı yakıtların payı da yüzde 0,32'den yüzde 0,53'e çıktı. Doğal gazın üretimdeki payı yüzde 33,58'den yüzde 20,03'e düştü. 

İthal kömürün elektrik üretimindeki payı da geçen yıl ocakta yüzde 21,82 olarak kaydedilirken bu yıl ocakta yüzde 19,74'e geriledi. Aynı dönemde yerli kömürün üretimdeki payı da yüzde 15,57'den yüzde 15,51'e indi. 

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