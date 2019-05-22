Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı
GeriEkonomi Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.05.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

Niğde'de yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, hastalıklara dayanıklı yerli kuru fasulye ve barbunyada deneme ekimi gerçekleştirildi.

Niğde'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, hastalıklara dayanıklı kuru fasulye ve barbunya çeşitlerinde deneme ekimi yapıldı.

Niğde Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yaklaşık 3 yıldır yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli kuru fasulye ve barbunya tohumları, Konaklı beldesi ve Ovacık köyünde toprakla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Ovacık köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin Niğde'nin iddialı ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Niğde'nin yaklaşık 90 bin dekarlık ekim alanıyla fasulyede Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yaklaşık 3 yıldır yürüttüğümüz ıslah çalışması kapsamında Konaklı beldesi ve Ovacık köyümüzde verim, adaptasyon ve hastalıklara dayanıklılık denemesi yapıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun yanında barbunya denememiz de var. Barbunyada tescil aşamasına geldik. İsim belli olduktan sonra inşallah piyasaya sürülecek. Türkiye ortalamasının üstünde bir verim bekliyoruz. Şu an neticelenmediği için bir şey söyleyemiyoruz. Özellikle hastalıklara dayanıklılık üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bayram tatiline çıkacaklar dikkat: Sahte para mağduru olmayın
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmalı
ABD'nin Huawei yaptırımına Microsoft da katıldı
Bakan Pekcan'dan ABD'ye vergi indirimi açıklaması