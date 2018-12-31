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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
31.12.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Yerli beyaz çekirdeğe Çin darbesi vuruldu

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Yerli beyaz çekirdeğe Çin darbesi vuruldu

Türkiye’nin önemli kuruyemiş üretim merkezleri arasındaki Denizli’de, tedarikçiler Çin’den gelen siyah çekirdeğin bu yıl yerli ürün olan beyaz çekirdek satışlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, çekirdeğe 2018 yılında adeta Çin darbesi vurulduğunu belirttiler.

DENİZLİ’de faaliyet gösteren kuruyemiş işleme tesisi sahiplerinden Yasin Özbay, kuruyemiş sektörü için stokçulardan kaynaklı olarak sıkıntılı geçen 2018 yılının çekirdek için daha vahim geçtiğini kaydetti. Çin’den ithal edilen siyah çekirdeğin yerli ürün olan beyaz çekirdek satışlarını olumsuz anlamda etkilediğini ifade eden Özbay, fiyatının beyaz çekirdeğe göre 2 katı fazla olmasına rağmen siyah çekirdeğin daha fazla rağbet gördüğünü söyledi. Özbay, “2018 yılı özellikle beyaz çekirdek açısından çok kötü geçti. Çin’den gelen çekirdek var siyah çekirdek diye adlandırıyoruz. Siyah çekirdeğin yüzde 90’nı Çin’den geliyor. Buna yani siyah çekirdeğe talep fazla olduğu için beyaz çekirdek satışları yüzde 60-70 oranlarında geriledi. Çin’den gelen siyah çekirdeğin bizim ülkemizdeki beyaz çekirdeğe göre daha dolgun, aroması farklı ve tüketici buna yöneldiği için çiftçimizin elinde beyaz çekirdek bu yıl kaldı. 2-3 yıl önceki fiyatlara göre beyaz çekirdek çok düşük fiyatlardan satıldı. Çekirdeğe 2018 yılında Çin darbesi vuruldu. Çin çekirdeğe beyaz çekirdeğe olan talebin düşmesine neden oldu” dedi.

Yerli beyaz çekirdeğe Çin darbesi vuruldu

“BEYAZ ÇEKİRDEĞE TALEP OLMADIĞI İÇİN ŞUANDA HEPSİ DEPOLARDA BEKLİYOR”

Siyah çekirdeğe olan talebin beyaz çekirdeğin satışlarını yüzde 50’den fazla gerilettiğini kaydeden Özbap açıklamasında şunları söyledi:

“Üretici bu konudan çok mağdur, çekirdek eken çiftçilerimizden çoğu gübre ve mazot parasını dahi ödeyemedi. Ürünü para etmedi ve elinde kaldı şuanda depolarda bir dünya beyaz çekirdek var. Beyaz çekirdeğe talep olmadığı için şuanda hepsi depolarda bekliyor. Satış olmadığı, talep olmadığı için işleme konusunda depoya koyamıyoruz ama benim tercihim beyaz çekirdek tarafından. Yani Çivril, Dinar’ın beyaz çekirdeği kullanılmalı, yerli malı kullanılmalı. Siyah çekirdeğin yurt dışından bize maliyeti 13-14 TL civarında. Tüketiciye ise bu rakam 23-24 TL arasında satılıyor. Ama beyaz çekirdeğin satış fiyatı yarı yarıya yani 9-10 TL civarında.”

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