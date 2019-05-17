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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerli beklerken yabancı alıyor

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Yerli beklerken yabancı alıyor

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 azalarak 84 bin 403 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82.1 artarak 3 bin 720 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde nisanda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19.7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 azaldı. Nisanda ülke genelinde 84 bin 403 kişi ev sahibi oldu. Konut alıcının bekleme dönemine geçtiği bu dönemde yabancıların Türkiye gayrimenkul piyasasına ilgisi sürüyor. Nisan ayında yabancıya satış yüzde 82.1 arttı ve 3 bin 720 oldu. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi nisan rakamları görüldü. Ocak-Nisan dönemine baktığımızda ise yabancılara yapılan konut satışı 13 bin 338 oldu. Geçen yılın ilk 4 ayında bu rakam 7 bin 341’di.

Yabancıya konut satışında kamunun yaptığı düzenlemeler etkili oldu. Türkiye’den 250 bin dolarlık alım yapanlara vatandaşlık verilmesi yabancılar tarafından olumlu karşılandı. Bir diğer etki de Türkiye’deki fiyatların giderek cazip hale gelmesi. Dolar ve Euro’daki artışı değerlendiren yabancı yatırımcılar Türkiye’den konut edindi. Ocak-Nisan döneminde Türkiye’den ev fazla konutu Irak vatandaşları aldı. Iraklılar 2 bin 314 ev sahibi olurken, onu bin 278 ile İran, 835 ile Suudi Arabistan, 789 ile Rusya, 696 ile Afganistan izledi. Yabancıların ilk tercihi 6 bin 160 konut ile İstanbul olurken, Antalya’dan 2 bin 575, Ankara’dan 761, Bursa’dan 691, Yalova’dan 552 konut satıldı. Geçen yıl ülke genelinde yabancılara 39 bin 663 konut satılmış ve 5.9 milyar gelir elde edilmişti. Çevre ve Şehricilik Bakanlığı tarafından yurtdışında açılan tapu temsilcilikleri, yapılan tanıtımlar ve özel sektörün yoğun katılım gösterdiği fuarlarla 50 bin konut satışının aşılması bekleniyor.

YÜKSEK FAİZ ETKİSİ

Konut kredi faizlerindeki artış ipotekli, yani banka kredili alımlarda düşüşe neden oluyor. Nisanda kredili satış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.3 azalarak 10 bin 793’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12.8 olarak belirlendi. Şirket içi vadelendirme gibi diğer satış modellerinde de nisanda yüzde 2.1 azalarak 73 bin 610 oldu. Birinci ve ikinci el ayrımına baktığımızda da birinci el satışlardaki düşüşün daha fazla olduğunu görüyoruz. İlk defa satılan konut sayısı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.6 azalarak 33 bin 443’e geriledi. Konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39.6 oldu. İkinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.3 azalış göstererek 50 bin 960 olarak gerçekleşti.

Yerli beklerken yabancı alıyor

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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