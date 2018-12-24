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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.12.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

"Yerleştirmeleri artık yılda üç kez yapacağız"

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geçtiğimiz yıla kadar yılda bir kez yapılmakta olan gençlerimizin kamu kurumlarına yerleştirmelerini artık yılda üç kez yapacağız. Bugün 3 bin 274 devlet korumasındaki gencimizin daha atamasını gerçekleştirerek kamuda 29 bini aşkın gencimizi istihdam etmiş oluyoruz." dedi.

BAKAN Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı. 

Son 16 yılda sosyal korumanın sac ayaklarını oluşturan sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlikte devrim niteliğindeki iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bu kapsamdaki Bakanlıklarımızın birleşmesiyle beraber, sosyal korumanın bu üç ana unsuruna daha bütüncül ve sistematik yaklaşılmasının da önü açılmış oldu. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz." diye konuştu. 

"ENGELLİ MEMUR SAYISI YAKLAŞIK 10 KAT ARTTI"

Engellilerin başta sağlık ve eğitim olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla erişmesini sağladıklarını bildiren Selçuk, şunları söyledi: 

"Kuruluşlarımızla ve yenilikçi hizmet modellerimizle bakım ve rehabilitasyon alanında standartlarımızın çıtasını yükseltmeye devam ediyoruz. Kurumsal bakım altında olmayan engellilerimizin ev ortamında bakımını destekliyoruz. 'Her birey çalışma hayatına katılabilir' anlayışımız ile engellilerimizin çalışma hayatına daha etkin katılımını önemsiyoruz. Bu minvalde, 2011'de yaptığımız düzenlemeyle dünyada ilk defa merkezi Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavını (EKPSS) hayata geçirdik. 

Engelli istihdamına verdiğimiz destekle, 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı bugün yaklaşık 10 katına çıkarmanın gururunu yaşamaktayız. Ayrıca engellilerin istihdamını kolaylaştıran korumalı iş yeri, engelli iş koçluğu gibi uygulamalarımızla yaklaşık 123 bin engelli kardeşimiz çalışma hayatına devam ediyor. Verdiğimiz hibe destekleriyle de kendi işlerinin sahibi olmaları için teşvik ediyoruz." 

Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının 25 yaşın, yüzde 47'sinin ise 30 yaşın altında olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla, geleceğimiz olan gençlerimizi her türlü riskten korumak, bilim, teknoloji ve irfanla mücehhez bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak en önemli önceliklerimizden. 16 yıllık iktidarlarımız döneminde gençlerimize yönelik uyguladığımız sosyal hizmetlerde büyük bir değişimi gerçekleştirdik. Koruyucu, önleyici hizmetlerde önceliğimiz, aile bütünlüğünü koruyarak, çocuklarımızın ebeveynlerinin yanında yetişmelerine imkan verecek Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) gibi uygulamalar oldu." 

"GENÇLERİMİZİN ÇALIŞMA HAYATINA ADIM ATMASINA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ"

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu aile hizmetinin oldukça etkin hale geldiğini bildiren Selçuk, şöyle konuştu: 

"Öyle ki sadece bu yıl bin 943 çocuğumuz Koruyucu Aile ve Evlat Edindirme modellerimiz ile aile ortamına kavuştu. Bin 366 kuruluşumuzda kalan çocuklarımızı ise devletimizin emanetleri olarak görüp onlara hem anne hem baba olabilmeyi ve hayata hazırlamayı önemsedik. Yurt bakımından ev tipi bakım hizmetleri modeli uygulamasına geçiş sürecini tamamladık. Bu uygulamalarla çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal hayata katılımları, eğitimdeki başarılarında büyük artış sağladık. Devletine, milletine büyük bir gururla hizmet edecek olan siz değerli gençlerimizi bugün gerçekleştireceğimiz atama ile de çalışma hayatına adım atmasına öncülük ediyoruz. 

Geçtiğimiz yıla kadar yılda bir kez yapılmakta olan gençlerimizin kamu kurumlarına yerleştirmelerini artık yılda üç kez yapacağız. Bugün 3 bin 274 devlet korumasındaki gencimizin daha atamasını gerçekleştirerek kamuda 29 bini aşkın gencimizi istihdam etmiş oluyoruz." 
Gerçekleştirdikleri bütün sosyal hizmet modellerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine ilham kaynağı olduğunu ifade eden Selçuk, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, ecdadımızın bin yıldır bu topraklarda yaşattığı dayanışma ruhunun, yardımlaşma kültürünün, şefkatin ve merhametin devletin eliyle halka ulaşmasını sağladınız. Bizler de bu sosyal devlet anlayışını daha da pekiştirerek büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi. 

Bakan Selçuk, insanın temel haklarından biri olan çalışmanın çok kutsal bir görev olduğuna değinerek, ataması yapılacak gençleri tebrik etti. 
İşitme engelli öğrencilerin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuduğu törende, engellilerden oluşan Mehter Takımı gösteri sundu. 

Engellilerden Ressam Yusuf Akgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kara kalem portresini armağan etti. 

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin sistem butonuna basmasıyla engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi gerçekleşti. 

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