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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerde kalan 29 uçağa hurda satış yolu

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Yerde kalan 29 uçağa hurda satış yolu

HAVALİMANLARINDA altı aydan fazla bekleyen 21’i yerli, 8’i yabancı uçağın hurda yoluyla satışı için yönetmelik hazırlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, “Kaldırmadılar, biz de mevzuat hazırladık” dedi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havaalanlarında aylarca bekleyen ve firmalar tarafından alınmayan hava araçlarının kaldırılabilmesi için yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle, havalimanı işletmecilerinin, söz konusu uçakları hurda olarak satabilmesinin önü açıldı. Yönetmelikle havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları SHGM’ye yazılı olarak bildirilecek. Genel Müdürlük, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının işleticisine, hava aracının kaldırılmasını ve bu işlemlerin 30 gün içinde tamamlanması gerektiğini tebliğ edecek. Yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için de Genel Müdürlük tarafından hava aracının siciline kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine gerekli bildirim yapılacak. Araçların kaldırılması için verilen süre 60 güne kadar uzatılabilecek.

AÇIK ARTTIRMA USULÜYLE

Tüm bu işlemler sonucunda kaldırılmayan uçakların hurda olarak hava aracının satışının yapılacağı konusunda ilgili birimlere haber verilecek. Hurdaya ayrılan hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımlarıyla birlikte açık artırma usulüyle satılacak. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar, satıştan itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilecek. Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, “İlgili firmalardan bu hava araçlarının kaldırılmasını istedik. Kaldırmadılar, biz de mevzuat hazırladık. Atatürk ve Sabiha Gökçen’de çok sayıda hurda uçak bekliyor” dedi. Edinilen bilgiye göre, yönetmelik hazırlığı yapılırken bir yandan da SHGM tarafından 21 yerli, 8 yabancı uçak belirlendi ve raporları tutuldu. Bu uçakların 18’i tescilden düşürülürken, satışa hazır hale geldi. Bazı uçaklar ile ilgili ise yurt dışı ile yazışmaların devam ettiği belirtildi.

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