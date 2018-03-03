Yer altında ne kadar altın çıkarıldı? İnanılmaz rakam

Altın Madencileri Derneği'nin Altın Raporu'na göre, dünyada bugüne kadar yer kabuğundan yaklaşık 7,5-8 trilyon dolar değerinde 185 bin ton altın çıkarıldı.

United States Geological Survey’in günümüze kadar sürdürülen arama çalışmalarından elde ettiği verilere göre, dünya altın rezervi 57 bin ton olarak belirlendi. Söz konusu rezervin yüzde 17'si Avustralya, yüzde 14'ü Rusya, yüzde 10,5'i Güney Afrika, yüzde 5'i ABD ve yine yüzde 5'i Endonezya'da bulunuyor. Dünya altın talebi, 2010-2017'de 4 bin 300-4 bin 600 ton arasında gerçekleşti. Dünya altın talebinin yaklaşık yüzde 70’i madenlerden üretilen altınlardan, yüzde 30’u ise hurda altınlar yolu ile karşılanıyor.



Rapora göre, dünyada geçen yıl demir dışı metal madenleri aramalarına harcanan risk sermayesinin yaklaşık yüzde 50’si olan 4 milyar 50 milyon dolar, altın arama projeleri için kullanıldı. Türkiye'de ise altın madeni aramalarına harcanan risk sermayesi 2000 yılından itibaren sürekli artarak 2012'de yıllık 120 milyon dolar seviyesine çıktı. Sonraki süreçte izinlerin alınmasında yaşanan belirsizlikler nedeniyle arama bütçeleri giderek azaldı ve yıllık 10 milyon dolar seviyesinin altına geriledi.

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