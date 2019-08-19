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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA)
19.08.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Yer: Aksaray! 3 Temmuz'da talimat gönderildi... Hala düzelmedi

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İŞ yeri tabelalarının yüzde 75’inin Türkçe olması kuralına rağmen Arap turist ve Suriyeli göçmenlerin çoğunluk olarak yaşadığı Aksaray ve çevresinde birçok tabela yine Arapça. Tabelasında tamamen Arapça karakter bulunan birçok işletme sahibi, İstanbul Valiliği’nin 3 Temmuz'da gönderdiği talimatın kendilerine henüz ulaşmadığını söylüyor.

İçişleri Bakanlığı yurt genelinde yaygınlaşmaya başlayan Arapça tabelaların değiştirilmesi için çalışma başlatmış ve tabelaların yüzde 75’inin Türkçe harflerden oluşmasını istemişti. Bakanlığın bu talimatı Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kilis'te uygulamaya konulmuş ve kısa sürede sonuç alınmıştı. İstanbul Valiliği de benzer bir çalışma yaparak 3 Temmuzda yazdığı talimatnamede, tabelası tamamen Arapça olan işyerlerini uyararak söz konusu değişikliğin kısa süre gerçekleşmesini talep etmişti.

Yer: Aksaray 3 Temmuzda talimat gönderildi... Hala düzelmedi
Bu talimatın ardından kent genelinde birçok işletme tabelasını değiştirmiş ve çalışmalarına devam etmişti. Ancak Arap turistlerin, Suriyeli göçmenlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde henüz bu kurala tam anlamıyla uyulmuyor. Özellikle Aksaray ve çevresinde halen birçok işletmenin tabelası tamamen Arapça karakterlerden oluşuyor.
Yer: Aksaray 3 Temmuzda talimat gönderildi... Hala düzelmedi
Aksaray'da nargile kafe işleten ve tabelası Arapça olan Hacı Usta, talimatın kendilerine geldiğini ancak bu kurala büyük ölçüde uyulmadığını ifade etti. Tabelasında tamamen Arapça karakter bulunan kafeterya sahibi Abdullah Bakar da "Bize herhangi bir talimat gelmedi. Bizim genelde müşterilerimiz Arap. Onların anlaması için tabelamızı Arapça yaptık. Bu konuda da bir eleştiri almadık. Şayet böyle bir uygulama varsa ve herkes uyacaksa biz de uyarız dedi.
Yer: Aksaray 3 Temmuzda talimat gönderildi... Hala düzelmedi
Valiliğin talimatı doğrultusunda tabelalarını değiştirdiğini belirten restoran sahibi Mehmet Bağcı da, "Değişiklik tabii olumlu olacaktır. Ama tabelada Arapça da olması lazım. Çünkü buraya gelenler anlamakta zorluk çekmektedir. Bu bölgede tek tük bu değişim var. Ama diğer bölgelerde değiştiriliyor. şeklinde konuştu.
Yer: Aksaray 3 Temmuzda talimat gönderildi... Hala düzelmedi
TALİMATIN SÖZDE KALMASINI İSTEMİYORUZ

Arapça tabelaların tümünün değişmesi gerektiğini söyleyen turizm acentası sahibi Nadir Yıldırım ise, "Vali Beyin yaptığı tabela talimatı gerçekten bu durumun çığırından çıktığının göstergesidir. Buranın Aksaray değil de Arapsaray olduğu gerçeğini yansıtıyor. Bu İstanbul'un kültürüne yakışmıyor. Tabelaların Türkçe olması gerekir. Bu bölgede artık Türk bulmak da zor. Tabelaların Arapça olması iyi değil. Vali Beyin talimatının sözde kalmasını istemiyoruz. Pratiğe geçmesini istiyoruz. Şu anda bir değişiklik yok bölgede. Görüyorsunuz çoğu Arapça yazılıyor diye konuştu.

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