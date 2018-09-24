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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Yenilenebilir enerjiye yeni destek mekanizması yolda

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Yenilenebilir enerjiye yeni destek mekanizması yolda

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kıdemli Bankacısı Andi Aranitasi: "EBRD olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerji kaynaklarının nasıl destekleneceği konusundaki yeni mekanizma oluşturma planına destek veriyoruz.Türkiye'nin 2020'den sonra yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyecek yeni mekanizmasının bu yıl sonuna kadar açıklanacağını umuyoruz.Burada, yine minimum seviyede de olsa bir alım garantisi sunma fikri öne çıkıyor ki bu da yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin büyümesi için yeterli olacaktır.Biz, şirketlere çoklu para birimi üzerinden borçlanmalarını tavsiye ediyoruz. Finansman yapılarımız güçlü ve bu şekilde çoklu olduğu için şimdiye kadar hiçbir firma yapılandırma talebinde bulunmadı" ifadelerinde bulundu.

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kıdemli Bankacısı Andi Aranitasi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik edecek yeni bir mekanizmanın geliştirilmesi konusunda destek verdiklerini belirterek, "Yeni bir sistemle devam etmek istenildiği anlaşılıyor. Türkiye'nin 2020'den sonra yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyecek yeni mekanizmasının bu yıl sonuna kadar açıklanacağını umuyoruz." dedi.

Aranitasi, AA muhabirine, Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında yenilenebilir enerji santrallerine verdiği bir alım garantisi olduğunu anımsattı.

YEKDEM'in 2020'nin ardından sona erdirilerek yeni bir sisteme geçileceğini vurgulayan Aranitasi, alım garantisi olmayan projelerin finansman bulmasının daha zor olabileceğine ve yatırımcının uzun dönemli bir fiyat öngörüsü yaparak piyasa riskini almak durumunda kalacağına dikkati çekti.

Aranitasi, iyi projelerin her zaman finansman bulabileceğini ancak bu konuda da daha ihtiyatlı bir yaklaşımla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Türkiye'nin yeni bir sistemle devam etmek istediğinin anlaşıldığını ifade eden Aranitasi, şöyle devam etti:

"EBRD olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerji kaynaklarının nasıl destekleneceği konusunda yeni bir mekanizma oluşturma planına destek veriyoruz. Türkiye'nin 2020'den sonra yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyecek yeni mekanizmasının bu yıl sonuna kadar açıklanacağını umuyoruz. Burada, yine minimum seviyede de olsa bir alım garantisi sunma fikri öne çıkıyor ki bu da yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin büyümesi için yeterli olacaktır. Alım garantisi asgari düzeyde de olsa yenilenebilir enerji kaynakları büyümeye devam edecektir, çünkü bu kaynaklar Türkiye'nin enerji stratejisinin temel taşlarını oluşturuyor." dedi.

"EBRD'DEN BU YIL YENİ BİR PROJE FİNANSMANI DAHA"

Türkiye'nin elektrik sektörüne sağladıkları finansmanın her yıl 200-300 milyon avro arasında değiştiğini belirten Aranitasi, geçen hafta Akfen Yenilenebilir Enerji'ye sağladıkları 102 milyon dolarlık krediden sonra bu yıl içinde yeni bir proje finansmanı daha açıklayabileceklerini bildirdi.

Elektrik sektörüne yaptıkları yatırımın gelecek yıl da aynı seviyelerde devam edeceğini belirten Aranitasi, Türkiye'deki portföyün geri ödemelerde gayet iyi performans gösterdiğine işaret etti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının performasının daha iyi olduğunu dile getiren Aranitasi, "Biz, şirketlere çoklu para birimi üzerinden borçlanmalarını tavsiye ediyoruz. YEKDEM'den faydalanan yenilenebilir enerji santralleri gibi dolar üzerinden kazanç sağlayan şirketler genelde dolar üzerinden borçlanıyor ama şirketlerin gelirleri lira üzerinden olduğu zaman, biz de kendilerini lira üzerinden borçlandırmaya çalışıyoruz. Finansman yapılarımız güçlü ve bu şekilde çoklu olduğu için şimdiye kadar hiçbir firma yapılanma talebinde bulunmadı." diye konuştu.

Aranitasi, EBRD olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıkları 10 yıldan beri 1,8 milyar avro yatırım yaptıklarını ve bunun içinde yenilenebilir enerjinin en büyük paya sahip olduğunu da ifade etti.

Şu ana kadar, Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarınının 850 milyon avro seviyesinde olduğunu aktaran Aranitasi, elektrik ve doğalgaz dağıtımına 550 milyon, doğalgaz santrallerine 175 milyon avroluk destek sağlandığını, geriye kalan yatırımların da diğer kaynaklar arasında paylaşıldığını kaydetti.

 

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