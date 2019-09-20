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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.09.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Yenilenebilir enerjiye yatırım artacak

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Yenilenebilir enerjiye yatırım artacak

Dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 12 artacağı öngörülüyor. Böylece yıl sonunda sisteme yaklaşık 200 gigavatlık temiz enerji kapasitesi eklenmiş olacak.

Dünya genelinde yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 12 artması bekleniyor. Böylece yıl sonunda küresel elektrik sistemine yaklaşık 200 gigavatlık temiz enerji kapasitesi eklenmiş olacak.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi öncesinde, 21 Ekim'de yayınlanacak "Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu"na ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, 2018'de Çin'in yenilenebilir enerji politikasındaki ani değişiklikler nedeniyle yavaşlayan temiz enerji yatırımlarında son 4 yılın en hızlı artışı yaşanacak.

Yenilenebilir enerji kapasitesi bu yıl geçen yıla göre yüzde 12 artacak. Böylece yıl sonunda sisteme yaklaşık 200 gigavatlık temiz enerji yatırımı dahil edilmiş olacak. Büyümede ilave güneş enerjisi yatırımları kilit rol oynayacak. Güneşte bu yıl kurulu kapasite yüzde 17 artacak ve yaklaşık 115 gigavatlık yatırım işletmeye girecek. Ayrıca güneş enerjisi kapasitesinde ilk kez bu yıl 100 gigavat seviyesi aşılmış olacak.

Çin'in güneş enerjisi yatırımlarındaki yavaşlama Avrupa Birliği'nde (AB) İspanya'nın başı çektiği kapasite artışlarıyla dengelenecek. Vietnam, Hindistan ve ABD'deki hızlı kapasite artışları da büyümede etkili olacak.

RÜZGARDA KAPASİTE YÜZDE 15 ARTACAK

Rüzgar enerjisinde bu yıl yüzde 15 kapasite artışı gerçekleşecek. Böylece 53 gigavat ilave kapasite daha devreye alınacak. Bu kapasite artışında ABD ve Çin büyük pay sahibi olacak. Bu yılki denizüstü (offshore) rüzgar enerjisi ilave kapasitesi ise AB ve Çin'deki yatırımlarla yaklaşık 5 gigavat seviyesinde gerçekleşecek.

GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUMUNDA FİYATLAR DÜŞTÜ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IEA Başkanı Dr. Fatih Birol, yenilenebilir enerji yatırımlarının 2018'deki hayal kırıklığının ardından son 4 yıldaki en hızlı büyümesine ulaştığını belirtti. Güneş enerjisi kurulum fiyatlarında büyük düşüş yaşandığına dikkati çeken Birol, "Bununla birlikte, rüzgar enerjisi kapasitesi de güçlü bir şekilde artıyor. Offshore rüzgar enerjisi de umut verici sinyaller veriyor." ifadesini kullandı.

IEA'nın Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu'na göre, Paris İklim Anlaşması kapsamındaki hedeflere ulaşılabilmesi için küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2018-2030 arasında her yıl yaklaşık 300 gigavat büyümesi gerekiyor. Öte yandan, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, dünyadaki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi geçen yıl sonu itibarıyla 2 bin 351 gigavat olarak kayıtlara geçti. 

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