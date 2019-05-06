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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.05.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Yenilenebilir enerjideki büyüme durdu

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Yenilenebilir enerjideki büyüme durdu

Küresel yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kapasite artışı geçen yıl bir önceki yılla aynı seviyede gerçekleşti.

Uluslararası Enerji Ajansından (IEA) yapılan açıklamaya göre, dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve iklim değişikliği hedeflerine ulaşılması için yeterince çaba gösterilmiyor. 

Geçen yıl rekor seviyeye ulaşan küresel emisyonların azaltılmasında yenilenebilir enerji yatırımları kritik rol oynadı ancak sektörde yeterli büyüme yakalanamadı. 

Güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyoenerji ve diğer yenilenebilir kaynaklardaki kapasite artışı geçen yıl bir önceki yılla aynı seviyede gerçekleşti. Dünya genelinde 2018'de yenilenebilir enerjide 177 gigavat ilave kapasite devreye girdi. Böylece yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyüme 2001'den sonra ilk kez geçen yıl hız kesti. 

GÜNEŞTE KAPASİTE ARTIŞI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Geçen yıl yenilenebilirde en fazla kapasite artışı 97 gigavatla güneş enerjisinde oldu. Güneşi, 48 gigavatla rüzgar ve 25 gigavatla hidroelektrik takip etti. 
Çin'in maliyetleri azaltmak için teşviklerde yaptığı ani değişiklik, güneş enerjisinde kapasite artışının beklenenden daha alt düzeyde kalmasında etkili oldu. Güneşte beklenti kapasitenin 100 gigavat artması yönündeydi. 

Çin'de işletmeye giren güneş kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 44 gigavata geriledi. ABD'de de güneş enerjisi kapasitesinde artış görülmedi. 

Ayrıca yenilenebilir enerjideki büyümenin sekteye uğramasında, Avrupa Birliği ve Hindistan'da rüzgar kapasitesi kurulumlarının düşmesi etkili oldu. 
Öte yandan maliyetlerdeki düşüş sebebiyle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarında kapasite arttı. 

"2018 VERİLERİ ENDİŞE VERİCİ"

IEA Başkanı Dr. Fatih Birol, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın yavaşlatılmaması ve hükümetlerin bu durumu düzeltmek için hızla hareket geçmesi gerektiğini ifade etti. 

Yenilenebilir enerjide maliyetlerin ciddi oradan düştüğüne dikkati çeken Birol, "Dur ve kalk politikaları sektöre ve bu alandaki istihdama zarar veriyor. 2018'e ilişkin veriler endişe verici ama akıllı ve kararlı politikalar, yenilenebilir enerji kapasitesini yeniden yükseliş trendine sokabilir." değerlendirmesinde bulundu. 

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