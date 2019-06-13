Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı
GeriEkonomi Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
13.06.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı

Dünya genelinde yenilenebilir enerjide istihdam geçen yıl 10 milyon 983 bin oldu.

Dünyada yenilenebilir enerjide istihdam, önceki yıla oranla 2018'de yüzde 6,6'lık büyüme ile 11 milyona yaklaştı. 

AA muhabirinin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) "Yenilenebilir Enerji ve İstihdamı 2019 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünya genelinde işsizlik büyürken yenilenebilir enerji sektöründe istihdam arttı. 

Temiz enerjideki istihdam olanaklarının artmasında, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra, talep artışı ve rekabet ile öne çıkan çevresel duyarlılığın yaygınlaşması etkili oldu. 

Güneş, biyokütle, hidroelektrik ve rüzgar gibi temiz enerji sektörleri baz alınarak hazırlanan rapora göre, dünya genelinde yenilenebilir enerjide yüzde 6,6 artışla geçen yıl 10 milyon 983 bin istihdam sağlandı. 

Bu kapsamda, güneşten elektrik üretimi alanında istihdam geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 arttı. Bu sektörde çalışan sayısı 3 milyon 605 bin oldu. 
Yenilenebilir enerjide ikinci sırayı 2 milyon 63 bin istihdamla sıvı biyoyakıt sektörü, üçüncü sırayı da 2 milyon 54 bin istihdamla büyük ölçekli hidroelektrik santralleri izledi. 

Rüzgar enerjisi sektörü ise dünya genelinde 1 milyon 160 bin kişiyi istihdam etti. 

Yenilenebilir enerjide diğer alanlarındaki istihdamla, söz konusu rakam toplamda 10 milyon 983 bine ulaşarak, geçen yıl 11 milyona yaklaştı. 

SEKTÖRDEKİ KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 32

Yenilenebilir enerji alanında en fazla istihdam Çin'de gerçekleşti. Ülkede geçen yıl yenilenebilir enerji sektöründe çalışan sayısı 4 milyon 78 bine ulaştı. 
Çin'i 1 milyon 235 bin istihdamla AB ülkeleri, 1 milyon 125 bin istihdamla Brezilya ve 855 bin istihdamla ABD izledi. 

Ayrıca, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründe çalışan kadın sayısı 3 milyon 500 bini aşarak, toplam istihdam içindeki payı yüzde 32'ye ulaştı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
BDDK Başkanı Akben: Düzenlemeler tüketicinin elini rahatlatacak
Resmen akın ettiler! Artış yaşandı
Son dakika... Bakan Murat Kurum 'İmar Barışı uzayacak mı' sorusuna cevap verdi
Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında