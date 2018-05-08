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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.05.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Yenilenebilir enerjide istihdam 10 milyonu aştı

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Yenilenebilir enerjide istihdam 10 milyonu aştı

Dünyada yenilenebilir enerjide istihdam, önceki yıla oranla 2017'de yüzde 5,3 lük büyüme ile 10 milyon 300 bine ulaştı.

AA muhabirinin, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) Yenilenebilir Enerji ve İstihdamı 2018 Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, dünya genelinde işsizlik büyürken yenilenebilir enerji sektöründe istihdam arttı.

Temiz enerjideki istihdam olanaklarının artmasında, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra talep artışı ve rekabet ile öne çıkan çevresel duyarlılığın yaygınlaşması etkili oldu. 

Güneş, biyokütle, hidroelektrik ve rüzgar gibi temiz enerji sektörleri baz alınarak hazırlanan rapora göre, dünya genelinde yenilenebilir enerjide yüzde 5,3 artışla geçen yıl 10 milyon 300 bin istihdam sağlandı. 

Bu kapsamda, güneşten elektrik üretimi alanında istihdam geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,7 arttı. Bu sektörde çalışan sayısı 3 milyon 400 bin oldu. 
Yenilenebilir enerjide ikinci sırayı 1 milyon 931 bin istihdamla sıvı biyoyakıt sektörü, üçüncü sırayı da 1 milyon 514 bin istihdamla büyük ölçekli hidroelektrik santralleri izledi. 

Rüzgar enerjisi sektörü ise dünya genelinde 1 milyon 148 bin kişiyi istihdam etti. 

EN FAZLA İSTİHDAM ÇİN'DE 

Yenilenebilir enerji alanında en fazla istihdam Çin'de gerçekleşti. Ülkede geçen yıl temiz enerji sektöründe çalışan sayısı 3 milyon 880 bine ulaştı. 
Çin'i 1 milyon 286 bin istihdamla AB ülkeleri, 893 bin istihdamla Brezilya ve 786 bin istihdamla ABD izledi.

TÜRKİYE'DE 84 BİN 400 KİŞİYE İŞ KAPISI 

Öte yandan, raporda Türkiye'deki yenilenebilir enerji sektöründe çalışan sayısına ilişkin rakamlara da yer verildi. Buna göre, Türkiye'de temiz enerji sektörü, geçen yıl sonu itibarıyla 84 bin 400 kişiye iş kapısı oldu. 

Türkiye'deki ana temiz enerji sektörlerinden güneş enerjisinde 33 bin 400 kişi, ısıtma ve soğutma alanında 16 bin 600 ve rüzgar enerjisi alanında da 14 bin 200 kişi çalışıyor.

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