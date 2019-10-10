Yenilenebilir enerji teşvikle büyüyor
Akaryakıtta promosyon uygulamasında yaptıkları düzenlemeyle tabak, bardak gibi hediyeler verilmesinden ziyade, bir hediye veya indirim yapılacaksa bunun akaryakıt fiyatı üzerinden verilmesinin hedeflendiğini ifade eden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Kredi kartı ile satışlarda kimse bayinin üzerine yük getirmesin. Finans sektörü akaryakıt sektörüne ortak gibiydi. Bayilere marjdan yüzde 55 verilmesi önemli bir viraj oldu. Böyle bir ticaret yok. Yatırım yapıyorsan istasyona yap. 10 yıllık istasyonda kazanacağını şimdi vereyim diyor, kredilendiriyor ve gidip bir faktoring şirketine kırdırıyorsun. Bu uygulamanın doğru olmadığını söylüyoruz. EPDK’nin bir yandan sektörü yönlendirme görevi de var. Bu yapı, doğru bir yapı değil. Hiçbir ülkede, böyle bir yapı yok. Düşünebiliyor musunuz, ondan sonra kar marjı yüzde 70’e 30 oluyor, hangi sektörde toptancı perakendecinin 2 katını kazanıyor?” şeklinde konuştu.
Teşvikler olmasaydı yenilenebilir enerjinin payının bugünkü seviyesine gelemeyeceğini belirten Yılmaz, “4-5 sene önce bir megavat güneş enerjisi santralinin yatırım maliyeti yaklaşık 3-4 milyon dolardı. Şimdi 600-700 bin dolarlara geriledi. Belki 2 sene sonra daha da düşecek. Maliyet düştüğü gibi teknolojik verimlilik de artıyor. Teknoloji, inanılmaz derecede gelişiyor. Eskiden yaklaşık bin 200 saat kadar enerji üretirken şimdi 2 bin saat enerji üreten santraller görüyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları teşviksiz olmuyor ama bu teşvikler döviz de olsa lira da olsa Türkiye’nin kazancına olan şeyler. Teşvikler olmasaydı bugün yenilenebilir enerji bu seviyeye gelemezdi. Özellikle yenilenebilir enerjideki son zamanlarda yapılan ihalelere yerli ve yabancı şirketlere olan ilgi ortada” diye konuştu.
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