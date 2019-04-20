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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.04.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Yenilenebilir enerji desteğinde "10 yıl" kriteri

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Yenilenebilir enerji desteğinde "10 yıl" kriteri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki desteklerde, maliyetini 10 yıl içinde ödeyerek kazanç sağlamaya başlayacak projeler, piyasa fiyatları üzerinden elektrik satışı yapacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Dönmez'in Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji ve Maden Sektör Kurulu ile bir araya geldiği belirtildi. 

Açıklamada toplantıdaki ifadelerine yer verilen Dönmez, sanayicinin Milli Enerji ve Maden Politikası dönüşümünde kritik bir rolü olduğunu dile getirdi. 
Türkiye'nin altın ithalatı haricindeki maden dış ticaretinin neredeyse dengede olduğunu ifade eden Dönmez, "Fakat altın ithalatının azaltılması, yurt içinde üretimin artırılması için madencilik sektörüne büyük görevler düşüyor. Sanayicilerimize geçmişte olduğu gibi desteklerimiz devam edecek. Elektrik Üretim AŞ'nin tüm piyasadaki elektrik talebinin sadece yüzde 20’sini karşılayacak üretimi var. Bu üretimin de korunması gereken tüketicileri desteklemek için kullanılmasından yanayız." değerlendirmesinde bulundu. 

Dönmez, ayrıca artık çatı ve cephelerde kurulacak güneş enerjisi projelerinde aylık mahsuplaşmanın başlayacağını belirterek, şunları kaydetti: 

"Bağlantı gücüne göre herkes çatı veya cephesine güneş enerjisi santrali kurabilecek. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki desteklerde, maliyetini 10 yıl içinde ödeyerek kazanç sağlamaya başlayacak projeler, artık piyasa fiyatları üzerinden elektrik satışı yapacak. 10 yıl içinde ödeyemeyen ve desteklenmesinde çoklu fayda olduğu düşünülen projelerde ise alım garantileri devam edebilecek." 

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