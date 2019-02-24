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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ömer ERBİL
24.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yenikapı sikkeleri internette satılık

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Yenikapı sikkeleri internette satılık

Bir yandan devlet yurtdışına kaçırılan eserleri geri getirmek için milyonlarca lira harcıyor diğer yandan defineciler Anadolu arkeolojisini yağmalıyor. Arkeologlardan oluşan Arkeofili isimli internet sitesi, definecilerin kendi aralarında yazıştıkları üyeli ve şifreli web sitelerine sızdı. İstanbul Yenikapı kazılarından çıkarıldığı iddia edilen sikkelerin bile burada satıldığı görüldü.

Son dönemde defineciler işi öyle abarttı ki kendilerine dernek kurup aylık dergi çıkarıyorlar. Kendi aralarında yazıştıkları, şifreli onlarca web sitesi üzerinden de alışveriş ve ‘dayanışma’larını sürdürüyorlar. Kazı ve satışlarını buralardaki forumlarda canlı yayınlıyorlar. Arkeofili internet sitesi defineciliğin geldiği noktaya dikkat çekmek için bu sitelere sızdı. Arkeofili ekibi durumun vehametini anlamak için sosyal medya platformlarındaki bütün defineci gruplarına bir süreliğine üye oldu. Sahte hesaplar üzerinden arkeolojik eserleri satmak için ilan veren kaçakçılarla birebir konuşmalar yaptı. Hazırladıkları, “Türkiye’nin kültür mirası yağmalanıyor, haberiniz var mı?” başlıklı dosyada ürkütücü tabloyu ortaya koydular. Dosyaya göre, İstanbul tarihini 8500 yıl geriye götüren ve İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından o dönemde kazılan Yenikapı metro istasyon kazılarından çıktığı ileri sürülen sikkeler sözkonusu kanallardan satışa çıkarıldı.

Yenikapı sikkeleri internette satılık

DURUM VAHİM

Arkeofili ekibi hazırladıkları dosyada şu görüşlere yer verdi: “Türkiye’nin dört bir yanında canlı yayınla kazı yaparak internet üzerinden eserlerin satışını yapan definecilerin içine sızdık ve durumun vehametini ortaya koyduk. Söz konusu sayfalarda her gün kaçak kazılarla elde edilmiş tarihi eserler satışa çıkarılıyor, ederleri soruluyor, bölgeyi kazmak için birbirinden akıl isteniyor, detektörler satılıyor, sayfaya üye olan polisler ifşa ediliyor, bulunan mozaiklerin videoları paylaşılıyor. Sahte hesap üzerinden konuştuğumuz bir defineci, açık açık Yenikapı kazılarında bulunmuş bir esere sahip olduğunu, eserin gerçek olduğunu ve bunun satışını yapmak istediğini söylüyor.”

Yenikapı sikkeleri internette satılık

CEZALAR YETERLİ DEĞİL

Bu sitelerde olup bitene bakılırsa, defineciler her gün, tümülüs, höyük, antik kentleri kaçak yollarla kazıp yağmalıyor. Arazide iş üstünde yakalanırlar ya da çıkarılan eserler bir yerden bir yere nakledilirken kolluk güçleri tarafından tespit edilirse dava açılıyor. 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası çerçevesinde haklarında işlem yapılıyor. Oysa kültür varlıklarını bulmak için izin almadan kazı ya da sondaj yapmak suç. Bu kişiler 2 yıl ila 5 yıl arası hapis cezasına çarptırılıyor. Kazı ya da sondaj sit alanı, koruma kanunun belirttiği yerler dışında yapılıyor ise verilen ceza üçte bir oranında indiriliyor. Şayet bu kişiler buldukları kültür varlıklarını kaçırarak yurtdışına satıyor ise bu ceza iki kat daha fazla oluyor. Arkeologlar bu cezaların caydırıcı olmadığını söylüyor. 

DEFİNE ARAMAK SERBEST ÇIKARMAK YASAK!

Türkiye’de izinsiz definecilik suç sayılıyor. Kendi arazinizde bile olsa Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almadığınız müddetçe kazı yapamazsınız. Ancak dedektörle define aramak suç olarak görülmüyor. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen yerler dışında dedektör kullanmak yasal. Aramanın serbest, çıkarmanın yasak olması definecileri cesaretlendiriyor.

Yenikapı sikkeleri internette satılık

KAÇIRILANLARI GERİ ALMAK BÜYÜK MÜCADELE

TÜRKİYE yurtdışına kaçırılan eserlerin iadesi için son yıllarda büyük mücadele veriyor. Kültür varlıklarımızın geri getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı büyük emek harcıyor. Sınırlarımız ötesindeki koleksiyonerlerin katalogları taranıyor, müzayedeler takip ediliyor. Anadolu kökenli olduğu bilimsel olarak ispat edilen eserlerin iadesi için önce diplomatik görüşmeler yapılıyor ve anlaşma sağlanamazsa davalar açılıyor. Bulunduğu ülkenin avukatlarına davaları takip etmesi için milyonlarca lira harcanıyor. İadesi sağlanan eserlerin nakli için sigorta ve transfer harcamaları yapıyor.

 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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