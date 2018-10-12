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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.10.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

‘Yeniden dengelenme daha önemli hale geldi’

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‘Yeniden dengelenme daha önemli hale geldi’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, ekonomik aktivitedeki yeniden dengelenmenin daha önemli hale geldiğini belirterek, “Güçlü parasal sıkılaştırma fiyat istikrarını desteklemekte. Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Çetinkaya'nın, Endonezya'nın Bali adasında Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında yaptığı ‘Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası’ başlıklı sunum, bankanın resmi sitesinde yayımlandı.

İÇ TALEP YAVAŞLIYOR

Sunumunda, küresel büyümenin yılın ilk yarısında güçlü kaldığını belirten Çetinkaya, küresel para politikalarındaki normalleşmenin devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Çetinkaya, portföy akışlarının 2018'de zayıfladığına işaret ederek, petrol ve emtia fiyatlarının yukarı yönlü trendinde bulunduğunu ifade etti. İç ekonomik aktivitenin yılın ikinci çeyreğinde yavaşladığını, net ihracatın katkısının ise pozitife döndüğünü aktaran Çetinkaya, “Son veriler, ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ediyor. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama, iç talepten kaynaklanıyor. Dış talep ise ihracat büyümesine katkıda bulunuyor” değerlendirmelerini yaptı.

TURİZMDE SIÇRAMA

Çetinkaya, reel kurun tarihi düşük seviyelerde olduğuna dikkati çekerek, son verilerin dış dengede keskin bir iyileşme trendine işaret ettiğini dile getirdi. Cari işlemler açığının daralmaya devam edeceğini vurgulayan Çetinkaya, “Turizm gelirleri güçlü bir sıçrama ortaya koydu. Dış borç çevirme rasyoları istikrarlı seyrini sürdürdü” ifadelerini kullandı. Çetinkaya, sunumunun ‘Enflasyon ve Para Politikası’ bölümünde, TÜFE ve çekirdek göstergelerin önemli artışlar kaydettiğini belirterek, “Döviz kurundaki değer kayıpları, enflasyonist baskıları artırdı. Talep koşullarının enflasyonda yukarı yönlü riskleri sınırlaması bekleniyor. Fiyat istikrarını desteklemek için güçlü bir parasal sıkılaştırma uygulandı. Kredi büyümesi yavaşlamaya devam etti” değerlendirmelerini yaptı.

YUKARI YÖNLÜ RİSK YARATIYOR

Murat Çetinkaya, “Ekonomik aktivitedeki yeniden dengelenme daha önemli hale geldi. İç talepteki yavaşlama hızlanırken, dış talep gücünü koruyor. Zayıflayan iç talep koşullarına karşın, fiyatlama davranışlarındaki bozulma enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskler yaratıyor. Güçlü parasal sıkılaştırma fiyat istikrarını desteklemekte. Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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