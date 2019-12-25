Yeniden değerlemede üst dilim hassasiyeti

Çalışanlar ve mükellefler vergi dilimlerine göre vergi ödüyorlar. Tarife yüksek artırılırsa bir üst vergi dilimine girmesi zorlaşıyor. Böylece çalışanların maaşı da düşmemiş oluyor. En düşük vergi yüzde 15 olarak belirlenmiş durumda. 3 bin lira brüt ücreti olan bir çalışan 18 bin liralık sınıra temmuz ayından itibaren girdi. Maaşından yapılan kesinti yüzde 20’ye yükseldi. Eğer 2020 yılında 18 bin liralık sınır motorlu taşıtlarda olduğu gibi yüzde 12 artırılsaydı ilk dilim için sınır 20 bin lira olacaktı. Aylar itibariyle elde ettiği gelir 20 bin lirayı aştığı durumda bir üst gelir vergisi tarifesine girecek ve vergi oranı da artacaktı. Maaşından yüzde 20 kesinti olacaktı. Sınır 22 bin lira olarak belirleneceği için üst gelir grubuna daha geç geçecek.

VERGİ SINIRLARI YÜKSELDİ

Birinci dilim vergi sınırı 18 bin lira iken, 2020 yılı itibariyle bu rakam 22 bin liraya çıkacak. İkinci dilimdeki sınır 40 bin liradan 49 bin liraya, üçüncü dilimde 98 bin liradan 120 bin liraya, ücretliler için 148 bin liradan 180 bin liraya, dördüncü ve beşinci dilim de 500 bin liradan 600 bin liraya yükselecek. Çalışanların aldıkları maaşlara da gelir vergisi kesintisi uygulanıyor. Yüzde 15’lik ilk dilim 2019 yılı için 18 bin lira. Çalışanlar yılın ortasından itibaren bir üst dilime geçiyor. Üst dilime geçtiğinde vergi kesintisinin oranı artıyor. Gelir vergisi dilimleri belirlenirken yeniden değerleme oranı daha düşük de olabiliyor. Ancak bu yıl yüzde 22.58’lik yeniden değerleme oranının gelir vergisi için aynen uygulanması bekleniyor. Bu durumda çalışanlar da bir üst vergi dilimine daha geç girecek. Örneğin gelir vergisi matrahı 2019 ve 2020’de aynı olan bir mükellef, 2020 yılında 2019 yılına göre daha düşük vergi ödeyebilecek. Bu mükellef eğer ücretli bir çalışansa ve ücret toplamı da 100 bin lira ise, 2019 yılında 23 bin 300 lira gelir vergisi öderken, 2020 yılında 22 bin 470 lira ödeyecek. Ücret dışındaysa da 2019 yılında 23 bin 460 lira öderken, 2020 yılında 22 bin 470 lira ödeyecek.

KİRADA İSTİSNA TUTARI NETLEŞTİ

Evsahipleri de, yıl içinde elde ettikleri kira gelirlerini ertesi yıl mart ayında beyan ediyorlar, vergisini ödüyorlar. Kira geliri için vergi ödenirken istisna tutulan bir düzey var. 2019 yılı için istisna tutarı 5 bin 400 lira olarak belirlendi. Evsahibi eğer 12 bin liralık bir kira geliri elde etmişse 5 bin 400 lirayı düşüp kalan 6 bin 600 lira üzerinden vergi ödüyor. Bu istisna tutarı da, 2020 yılında 6 bin 600 lira olarak uygulanacak.

BİNEK OTOLARDA NE OLACAK?

Binek otolarda, gider kısıtlamalarına ilişkin tutarlar da yeniden değerleme oranında artırılacak. Binek otolarda amortisman gideri ayırmada tutar 250 bin lira iken, 2020 yılı için 300 bin lira olarak uygulanacak. Binek otolarda gider olarak dikkate alınabilecek KDV ve ÖTV tutar toplamı olan 115 bin lira ise, 2020’de 140 bin lira olacak.

KÜÇÜK ESNAFIN İSTİSNASI 13 BİN LİRA

Basit usule tabi mükelleflerin kazançlarına uygulanan indirim tutarı da yeniden değerleme tutarı oranında artırılacak. 2019’da 11 bin lira olan tutar 13 bin liraya çıkarılacak. Engellilerin yararlanacağı ücret matrahından indirim tutarı 1. derece için bin 200 liradan bin 400 liraya, 2. derecede 650 liradan 790 liraya, 3. derecede 290 liradan 350 liraya çıkacak. Ücretlilere sağlanan günlük yemek bedelinde istisna tutarı 19 liradan 23 liraya yükselecek.

BANDROL ÜCRETİ 8-80 EURO

YURTDIŞINDAN getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020’de tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi. Yurtdışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere bandrol ücreti tahsil edilecek. Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8 Euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 Euro, 52-67 ekranlar için 16 Euro, 68-85 ekranlar için 22 Euro, 86-116 ekranlar için 34 Euro, 117-148 ekranlar için 40 Euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 Euro olacak. Cep telefonları için 20 Euro, bilgisayar ve tabletler için 10 Euro ücret ödenecek. Bandrol ücretleri cep tipi radyoda 1 Euro, taşınabilir radyo alıcılarında 1-2 Euro, videolarda 18 Euro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı cihazlarda 7 Euro olarak uygulanacak. Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 Euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 Euro ücret tahsil edilecek. Bunların dışında kalan her türlü cihazda ise 18 Euro olarak uygulanacak.

İHRACATÇIYA 4 YIL PASAPORT HAKKI

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların hususi damgalı (yeşil) pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını bildirdi. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hususi damgalı pasaport hakkını elde edebilmek için son üç yılda yapılması gereken ortalama en düşük ihracat tutarının 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 7 bin ihracatçının daha bu hakka sahip olduğunu ifade etti. Resmi Gazete’de yayımlanan 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ihracatçıların hususi damgalı pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını belirten Pekcan, “Sağlanan hususi damgalı pasaport imkanıyla ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, dünyanın her noktasında daha aktif ve daha görünür olmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.