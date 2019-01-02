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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
02.01.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Yeni yıla en iyi Bitcoin Cash başladı

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Yeni yıla en iyi Bitcoin Cash başladı

Yeni yılın ilk gününe yüzde 1.82 artış ve 152 dolar satış fiyatı ile en iyi en yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi Bitcoin Cash başladı.

KRİPTO para birimleri piyasalarında 31 Aralıkta görülen genel düşüş eğilimi yılın ilk gününde de devam ederken, 1 Ocakta en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından yüzde 1.82 ve yüzde 6.89 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Bitcoin SV yükselmişti. En yüksek hacimli beş kripto para birimi ise yeni yıla karışık başladı.

Coinmarketcap.com'a göre piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 2018 yılını 3,722 dolar ve 60.1 milyar dolar piyasa hacmiyle bitirmişti. Bitcoin'deki düşüş eğilimi yeni yılda da devam ederken, yılın ilk gününe yüzde 1.61 düşüşle başlayan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.06 artışla 3,832 dolara yükseldi.

Bir önceki yıla 135 dolar satış fiyatıyla başlayan Ethereum, platform üzerindeki gelişme ve adaptasyonlar sebebiyle iyi bir yıl geçirmişti.

Yılsonuna doğru piyasadaki genel düşüş eğilimi etkisiyle üçüncü sıraya gerileyen Ethereum yeni yıla 133 dolardan başladı ve yılın ikinci gününde son 24 saatte yüzde 8.57 artışla yeniden ikinci sıraya yükselerek 147 dolardan işlem gördü.

Piyasanın en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi Ripple, 2018 başındaki performansının ardından 2019'a düşüşle başladı.

Ocak 2018'de rekor düzeyi olan 3.6 dolara ulaşan Ripple, yıl boyunca etkili olan ayı piyasasından etkilenerek 2018'i 4 dolar düzeyinin altında tamamladı ve yeni yıla 0.35 dolar satış fiyatı ve 14.4 milyar dolar piyasa hacmiyle başladı.

Düşüş eğilimine rağmen 2018 sonlarına doğru ikinci sıraya yükseldikten sonra 2 Ocakta Ethereum'da ki artışa bağlı olarak yeniden üçüncü sıraya gerileyen Ripple, son 24 saatte yüzde 2.37 artışla 0.36 dolara yükseldi.

En yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi Bitcoin Cash, Aralık 2017'de rekor 4 bin dolar düzeylerine yükselmesinin ardından piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle düşüşe geçmiş fakat 15 Kasımda gerçekleşen çatallanmanın ardından toparlanmaya başlamıştı.

En yüksek hacimli beş kripto para birimi arasından yeni yıla artışla başlayan tek kripto para birimi olan Bitcoin Cash, yeni yılda yüzde 1.82 artışla 162 dolardan başlamıştı. Bitcoin Cash, son 24 saatte yüzde 0.61 artışla 165 dolardan işlem görüyor.

EOS, yeni yıla beşinci sırada 2.56 dolardan başlamıştı. Yıl boyunca çeşitli gelişmeler sebebiyle en yüksek hacimli 10 kripto para birimi listesinde sıklıkla hareket eden ESO, son 24 saatte yüzde 4.54 artışla 2.71 dolardan işlem görüyor.

Yeni yılda kripto para birimleri kapsamında yapılan öngörüler kapsamında, Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıkların piyasaya geri dönüş yapması bekleniyor. Çeşitli kişi ve kurumlar, dijital varlıkların adaptasyon hızının yeni yılda artması ve Bitcoin'in yeni rekor düzeylerine yükselmesi bekleniyor.

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