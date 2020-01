Yeni yıla ekibiyle birlikte girdi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Türkiye’yi fiber ağlarla örme vizyonu doğrultusunda, dur durak bilmeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Önal, yeni yılda Erzurum’da eksi 15 derecede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekiplere yaptığı ziyarette; “Türk Telekom’un bu birleştirici gücünü yerinden hissetmek, fiber dönüşüm çalışmalarına refakat ederek saha çalışanlarımızın yeni yıllarını kutlamak için Erzurum’da bulunuyorum. 2020’de de ‘sadece merkeze değil herkese’ hizmet sunma gayesiyle yağmur, kar, kârlı, kârsız demeden, ülkemizin her karışı için birlikte çalışmaya, Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz” dedi.



Önal, Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom’un, İzmir’den Ağrı’ya, Trabzon’dan Hatay’a, memleketin en ücra köşelerinde yaşayan her bir kişiden kalabalık ailelere, küçük işletmelerden en büyük şirketlere, tüm Türkiye’yi birbirine bağladıklarını açıkladı. Önal, “Ülkemizi dijitalleştirmek ve bilgi toplumuna dönüştürmek; internet üzerinden bilgiyi ‘sadece merkeze değil herkese’ ulaştırmak için bu toprakları köy köy, mahalle mahalle, karış karış geziyoruz. Personelimizin özveri ve üstün gayretleri sayesinde 47 milyonu aşkın Türk Telekomlunun her birine en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.