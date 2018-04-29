Yeni yatırımı 1 milyar lirayı aşacak, yerli şanzıman üretecek

Hasan Basri Bozkurt, sergiledikleri iş makinelerini işaret etti:

- Japon Mitsubishi’nin greyder bölümünü satın alınca, önemli bir know-how’a da sahip olduk. İlk kez silindir üretimine girdik. Ayrıca mini ekskavatör üretimine başladık.

Hidromek West Genel Müdürü Stoian Markov, İhracat Müdürü Engin Barutçu ve Tasarım Stüdyo Müdürü Hakan Telışık’ın da yer aldığı ekiple birlikte sohbete oturduğumuzda Hasan Basri Bozkurt’a Ankara’da ASO 1. OSB’deki 1 milyon metrekareyi aşan alanda giriştikleri yatırımı sordum:

- Yeni yatırımımız 1 milyar lirayı aşacak. Belki 1.3-1.5 milyar liraya doğru gidecek.

Söz konusu alandaki yeni tesislerden biri üzerinde durdu:

- 22 bin 500 metrekarelik bölümde bir komponent fabrikası açtık. İş makinelerimizin aktarma organlarını üreteceğiz.

Aktarma organlarından neyi kastettiğini açmasını istedim, sürdürdü:

- Burada şanzıman yapıyoruz. Greyder, kazıcı yükleyici akslarını üretiyoruz. Bir de ekskavatörün kule döndürme dişli kutularını yapıyoruz.

Bu işin Hidromek için tümüyle yeni bir adım olduğunu vurguladı:

- Mitsubishi’den greyderi satın aldığımızda, şanzıman ve aks teknolojisi de bize geçti. Bizim de bu konuda çalışmamız vardı. İkisi birbirini çok güzel tamamladı. O fabrikaya mevcut en ileri teknoloji tezgahları aldık.

Şimdiye kadar şanzıman, aks ve kule döndürme dişlilerini ithal ettiklerini belirtince sordum:

- Bu üretimle ithalatınızda ne kadarlık bir azalma olacak?

Merih Özgen araya girip yerlilik oranlarını örnek gösterdi:

- Bizim kazıcı yükleyici ürün grubunda yerlilik oranımız yüzde 65-70’ti. Geri kalanını ithal ediyorduk. Bunların içerisinde 3 önemli parça var. Motor, şanzıman ve aks. Bu oran şimdi değişecek. Yerlilik yüzde 80’e çıkacak.

Ben yine de yükselen yerlilik oranının parasal karşılığını öğrenmek istedim, Hasan Basri Bozkurt hesapladı:

- Ürettiğimiz Beko Loderlerin aks ve şanzımanlarının ithalatı 40 milyon Euro’yu buluyordu. Şimi bu ithalat bitecek.

Bu üretimin önemini altını şu mesajla çizdi:

- Stratejik bir adım attık, ürettiğimiz iş makinelerinde hayati fonksiyonu olan komponentlerde dışa bağımlılığı minimuma indiriyoruz.

Sahip oldukları teknolojinin yeni fırsatlar yaratabileceğine değindi:

- Zamanla başka araçların şanzımanlarını da yapabilir hale geliriz. Askeri ve sivil araçlara şanzıman üretebiliriz.

Hasan Basri Bozkurt’un 1978’de Ankara’da tarım traktörleri için “ataşman” üerimiyle temellerini attığı Hidromek, Ankara’da 4, İzmir ve Tayland’da 1’er olmak üzere 6 fabrikada 1.2 milyar liralık ciro yaratıyor... Bunun 90 milyon Euro’sunu 100’ü aşkın ülkeye ihracattan sağlıyor...

Şanzıman, aks ve kule döndürme dişlisi gibi önemli aktarma organlarının üretimi, çıtayı daha da yukarı taşıyacak gibi görünüyor...

Dünyada 42 bine yakın iş makinemiz çalışıyor

HİDROMEK kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, ilk ihracatlarını 1999 yılında Tunus’a yaptıklarını anlatınca sordum:

- Türkiye dahil, dünyada kaç Hidromek iş makinesi çalışıyor?

Hidromek Stratejik Yönetim Diretörü Merih Özgen yanıtladı:

- Tamı tamına 110 ülkede 41 bin 690 iş makinemiz çalışır durumda.

ÇİN’E VE ALMANYA’YA İHRACAT ÖNEMLİ ADIM

HİDROMEK İhracat Müdürü Engin Barutçu’ya ihracat yaptıkları ilginç pazarları sorduk, örnekleri sıraladı:

- Kamuoyunun genel olarak adını duymadığı yerlere, örneğin Martinique Adası, Guadeloupe, Guyane, Ile de la Reunion, Nouvelle Caledonie, Tahiti ve Bhutan’a iş makinelerimizi gönderiyoruz.

Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt araya girdi:

- İhracatta attığımız en önemli adım Çin pazarına girmek oldu. Ayrıca, Almanya ve İngiltere pazarına da adım attık. Hindistan’a da greyder satıyoruz. Çin’e girmek, bizim için iş makinesi tarihinin akışını değiştirecek.

TÜRKİYE HÂLA DAHA ÇOK İTHAL İŞ MAKİNESİ KULLANIYOR

HASAN Basri Bozkurt ve ekibiyle sohbet ederken MST İş Makineleri şirketinin bağlı olduğu Sanko Holding’in İş-Tarım Makineleri Grup Başkanı Sami Konukoğlu, kızı Zeynep ve oğlu Abdükadir’le Hidromek standına girdi.

Sami Konukoğlu, MST’nin 30’u aşkın ülkeye 50 milyon dolara yakın ihracat yaptığını belirtince, Bozkurt Türkiye pazarındaki duruma dikkat çekti:

- Aslında Türkiye’de iş makinesi sektörü oldukça kuvvetli. Ancak, Türkiye’deki üreticiler olarak, bitmiş ürün ihracatımız, ülkemizin bitmiş ürün ithalatını karşılamaya yetmiyor. İç piyasada pazarın yüzde 65’ine ithal iş makineleri hakim. Yani, hâlâ açık veriyoruz.