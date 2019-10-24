Yeni vergi düzenlemesiyle ilgili önemli detaylar! AK Partili isim duyurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYeni vergi düzenlemesiyle ilgili önemli detaylar! AK Partili isim duyurdu
GeriEkonomi Yeni vergi düzenlemesiyle ilgili önemli detaylar! AK Partili isim duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
24.10.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Yeni vergi düzenlemesiyle ilgili önemli detaylar! AK Partili isim duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Değerli konut vergisi ve tatile gidenlerden yüzde 2 oranında vergi alınması gündeme geldi.

Vergi sistemine ilişkin yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Otellerde konaklayanlardan yüzde 2 oranında vergi alınması gündeme geldi. Gelir vergisi üst limiti de yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkacak.

Konuyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu. Muş'un açıklamalarına göre değerli konut vergisi ile bazı konutlardan ek vergi alınacak. Kambiyo muameleleri vergisi de binde 1'den binde 2'ye yükseltilecek.

Muş'un açıklamaları şöyle:

- Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Yüzde 2'dir. Hasılat üzerinden alınacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin Nisan ayı başında vergi devreye girecektir. Konaklayanlardan alınacaktır. Öğrenci, diplomatlar vergiden istisna olacak.

- Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı teklif ediyoruz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir. Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. 

- 500 bin TL gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarına beyan etme imkanı beyanname verme imkanı getiriyoruz.

- Değerli konut vergisi ile yeni bir vergi teklifi vermiş olacağız.

- Özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde üst limit 5.500 TL olarak teklif edilmektedir. Üstünde araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek.

- Kambiyo muameleleri vergi oranının binde 1'den binde 2'ye çıkmasını öneriyoruz.

- Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi.

- Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde %7,5 oranında vergi alınacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle