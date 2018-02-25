Yeni uçuş noktaları açıklandı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Afrika’daki 52’nci uçuş noktası olan Sierra Leone’nin Başkenti Freetown hattının açılışı programı sonrası dönüş yolunda, THY’nin 2018 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni uçuş rotalarının yanı sıra artan yolcu talebine karşı uçak arayışında olduklarını kaydeden Ekşi, 2018’de de geçtiğimiz yılda olduğu gibi ciddi büyüme rakamlarının öngörüldüğünü ifade etti.

“2018’DE YENİ SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK”

Yıl içerisinde açılması planlanan yeni hatlara ilişkin bilgiler veren Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Freetown hattımız ülke olarak 121’inci ülke oldu. THY dünyada en çok ülkeye uçan havayolu. 120 ülkeye uçuyorduk. Afrika’da da 52 noktaya çıkardık. Bu yılki yeni destinasyonlarımızın zincirinin ilk halkalarından birisi. Bunun dışında Rusya’da Krasnador’u açacağız. Ürdün’de Akabe’yi açacağız, Komor Adaları’nı açacağız. Bunların dışında İtalya’da yeni bir noktanın açılışı için çalışıyoruz. Şu anda bazı hatlar var ki her ne kadar 2018 bütçesinde bütçelememiş olsak dahi 2018 yılı çok iyi gittiği için bazı yeni hatlar konusunda arkadaşlarımız çalışıyor. Belki yeni sürprizlerimiz de olacak” şeklinde konuştu.

"Çift haneli büyüme rakamları görülebilir"

THY’nin 2018’de de büyüme trendinin yüzde 10 seviyelerinde olması beklentilerini ifade eden Ekşi, “2017 yılında çok iyi bir noktaya geldik. Yaklaşık yüzde 9 buçuk oranında büyüdük. Finansal olarak da oldukça güzel bir netice elde ettik. THY aslında 2017 yılında tüm uçaklarını kullanmaya başladı. 2018 yılına geldiğinde uçak açısından aslında sevinerek söylemek lazım darboğazımız oluştu. ‘Keşke daha fazla uçağımız olsaydı’ deme noktasına geldik. Bu yaz yolcu sayısı itibariyle yine yüzde 10’lar civarında büyüyeceğiz. Ama uçakların yaptığı kilometre olarak yüzde 6’lar civarında bir büyüme öngörülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“BU SENE KARLILIK AÇISINDAN REKORLAR KIRABİLECEĞİMİZ BİR YIL OLABİLİR”

Artan talep doğrultusunda uçak arayışında olduklarına da vurgu yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Yeni uçak arıyoruz. Kiralık uçak arıyoruz. Bunu bulabilirsek daha başka noktalara da uçma imkanımız olacak. Sevinerek söylemek lazım; 2018 yılı yolcu dolulukları açısından ve finansal açıdan 2017’den de çok daha güzel geçecek bir yıl olarak görünüyor. Görünmesinin ötesinde biz Ocak ayında ilk defa doluluk ve finansallar itibariyle 2008’den sonra ilk defa en başarılı ayı geçirdik. Şubat ayına baktığınızda da yine aynı şekilde devam ediyor. Açık söylemek gerekirse bu sene finansal açıdan yani karlılık açısından rekorlar kırabileceğimiz bir yıl olabilir. Hakikaten ülkemiz çok iyi toparlandı. Türk Hava Yolları da buna paralel olarak çok iyi toparlandı. Şu anda uçaklarımızın hepsini kullanıyoruz. Arkadaşlarımız da uçak arıyor. 74 buçuk milyon yolcu planlamıştık. Onu aşacağımız, 75-75 buçuk milyonlara çıkacağımız görünüyor” diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI İÇİN RUSYA’YA CHARTER SEFERLE SEYİRCİ TAŞINABİLİR"

Haziran ayında Rusya’da gerçekleştirilecek Dünya Kupası maçları öncesi bu destinasyonda artması beklenen yolcu talebine ilişkin bilgiler de veren Ekşi, “Tarifeli seferlerimizle yolcularımızı zaten taşıyacağız. En büyük gücümüz de o. Onun dışında da örneğin geçen hafta Suudi Arabistan’dan bir acente geldi, ‘Ben 4 bin yolcuyu Rusya’ya taşımak istiyorum. Charter yapabilir misiniz’ diye. Arkadaşlarımız inceliyor. Bu tür talepler süre yaklaştıkça artacak. Yani tarifeli seferde yer bulamayan veya tarifeli seferle gitmek istemeyenleri charter talepleri olacaktır. Her iki ülkeden de bu konuda izin almak gerekiyor. Zaten Rusya pazarı çok iyi gidiyor, yüzde 20’ler civarında bir artışla gidiyor. Dünya Kupası'yla beraber oradaki doluluklarımızı da son derece olumlu etkileyecek” dedi.