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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
27.06.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Yeni tarife yayınlandı! Yüzde 10 indirim geldi

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Yeni tarife yayınlandı! Yüzde 10 indirim geldi

Negmar, Eskihisar-Yalova hattında hizmet veren feribot tarifesinde yaz indirimine başladı.

Deniz taşımacılığının yenilikçi markalarından Negmar, Eskihisar-Yalova hattında hizmet veren feribot tarifesinde yaz indirimine başladı.

Negmar'dan yapılan açıklamaya göre, Eskihisar-Yalova (Tavşanlı) hattında hizmet veren hızlı feribot ücretlerinde yaz aylarına özel yüzde 10’a varan indirim yapıldı.

Yeni tarifeye göre, tüm binek otomobiller tek yön geçiş için 45 TL, gidiş-dönüş için 80 TL, kamyonet ve minibüs/midibüs tek yön geçiş 55 TL, gidiş-dönüş için 100 TL, kamyon ve otobüsler tek yön geçiş için 90 TL, gidiş-dönüş için 170 TL ödeyecek. Tırlar ve dorseli çekiciler ise tek yön geçişi için 140 TL, gidiş-dönüş geçişleri için 270 TL, motosiklet tek yön 10 TL, gidiş-dönüş 15 TL ödeme yapacak.

Yaya yolcudan 3 TL alınırken, öğrenci olan yolcudan 2 TL talep edilecek. Dünden itibaren geçerli olan indirimli tarife, yaz sonuna kadar geçerli olacak.
Negmar, indirim kararıyla turizmin hareketlendiği yaz aylarında Türkiye’nin önemli turizm ve ticaret güzergahlarından birisi olan Körfez hattındaki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 10 yıllık tecrübesiyle uluslararası taşımacılık sektörünün öncüsü olan Negmar, 2013 yılından beri Eskihisar-Yalova (Tavşanlı) hattında, 4 hızlı feribot filosu ile binek araç ve yolcu taşıma hizmeti veriyor. Son teknoloji gemiler ile 45 dakika süren Eskihisar-Yalova hattını 25 dakikaya düşüren Negmar, hijyenik gemileri, seyahat süresince ücretsiz Wi-Fi hizmeti, klimalı yolcu salonu, telefon şarj cihazları, çevre gözetleme dürbünü ve masaj koltuklarıyla yolcular tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Negmar, 2017 yılında Eskihisar-Yalova (Tavşanlı) hattında 2 milyon araç ve 3 milyon yolcu taşıdı. Şirket böylece yıl boyunca taşıdığı araçlarla İstanbul trafiğinden 980 kilometrelik araç çekerek sağladığı yakıt tasarrufu ile ulusal ekonomiye 87 milyon TL’lik katkıda bulundu.

 

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