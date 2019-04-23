Yeni tahkim nesli yetişiyor
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu.
Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nda İstanbul Şehir Üniversitesi ekibi birinci, Marmara Üniversitesi takımı ikinci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ekibi üçüncü oldu. Yarışmanın final duruşmasında hakemlik yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Tahkim avukatlığı artık genç meslektaşlarımız için yeni dönemin çıkış kapısıdır, tahkim avukatsız yürütülemez” dedi. İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da, tahkim davalarında en az 5 hukukçunun yer aldığını vurgulayarak, “Tahkim çok bereketli bir alan ve genç hukukçularımızın sözleşmelere koyacakları her ISTAC şartı onların tahkim kariyeri olacak” mesajını verdi.
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