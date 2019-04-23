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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni tahkim nesli yetişiyor

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Yeni tahkim nesli yetişiyor

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu.

Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nda İstanbul Şehir Üniversitesi ekibi birinci, Marmara Üniversitesi takımı ikinci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ekibi üçüncü oldu. Yarışmanın final duruşmasında hakemlik yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Tahkim avukatlığı artık genç meslektaşlarımız için yeni dönemin çıkış kapısıdır, tahkim avukatsız yürütülemez” dedi. İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da, tahkim davalarında en az 5 hukukçunun yer aldığını vurgulayarak, “Tahkim çok bereketli bir alan ve genç hukukçularımızın sözleşmelere koyacakları her ISTAC şartı onların tahkim kariyeri olacak” mesajını verdi.

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