Yeni süt fiyatı haziran sonunda belirlenecek
SON enflasyon raporuna göre fiyatı yüzde 30 artan sütte, sektör yeni fiyat düzenlemesi için Haziran’ı işaret ediyor. Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca, “Biz fiyatları ekonomi yönetimiyle belirliyoruz. Yeni fiyat Haziran sonunda şekillenecek” dedi.
Ocak ayında çiğ sütün alım satımıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldığını ve Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye niteliğindeki süt fiyatlarını belirlerken, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nden de görüş alma uygulamasına geçildiğini kaydeden Karaca şöyle devam etti:
“Aynı dönemde yaptığımız değişiklikle, çiğ süt fiyatını 1.40 liradan, 1.53 liraya çıkardık. Ancak Güney Marmara’da daha yukarıda 1 Lira 63 lira üzerinden fiyatlar oluştu, şimdi aşağı çekiliyor, bazı yerlerde halen 1 lira 58 kuruş civarında. Haziran sonunda tekrar oturup süt fiyatlarına bakacağız. Önce maliyetleri çıkarıp ekonomi yönetimiyle istişare edeceğiz. Fiyat artar mı, aynı mı kalır, yoksa düşer mi, o noktada belli olacak. Tabii şu anki fiyatlardan memnun olan da var, olmayan da. Zaten herkesi memnun etmek mümkün değil. Bizil şu anda fiyatlarla ilgili bir çalışmamız yok.
Ancak şunu söyleyebilirim, şimdiye kadar samanla beslenen hayvanlar artık yeşilliğe çıkacak, bu da maliyetleri biraz rahatlatacaktır.”
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