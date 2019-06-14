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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni seralara 1.7 milyar lira

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Yeni seralara 1.7 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, kış aylarında taze sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı açıkladığı Seracılık Finansman Kredisi, son üç yılın seracılık kredilerini 3’e katladı. Ziraat Bankası’nın kullandırdığı kredilere 6 bin 905 üretici başvurdu ve 1.7 milyar liralık kredi kullandırıldı.

KIŞ aylarında artan gıda fiyatlarına karşı başlatılan seracılığın desteklenmesi için uygulamaya konulan Seracılık Finansman Kredisi’ne 6 bin 905 üretici başvurdu. Şubat ayında devreye alınan kredi paketine başvuran üreticilerin 500’ü yeni yatırımcı oldu. Diğer başvurular ise seracılıkta yatırımı olan üreticilerden geldi. Kredi paketinde kullandırılan kredilerde aslan payı domatesin oldu.

Kış aylarında soğan, patates, biber, patlıcan, domates fiyatlarında rekor fiyatlar görülmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seracılık alanındaki desteğin amacı için, “Modern seracılık altyapısını tesis edecek, üretimi artıracak, kış aylarındaki gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Paket kapsamında son üç yılın seracılık alanında kullandırılan kredi ortalamasının yaklaşık üç katı kredi sağlandı. Kredi onayı çıkan ve inceleme sürecinde olan krediler toplamda 1.7 milyar liraya ulaştı.

ASLAN PAYI DOMATESTE

Seracılık alanında kullandırılan ve süreci devam eden kredilerde aslan payı domatesin oldu. Krediler kapsamında yatırımlar ve işletme finansmanı ile normal üretime 252 bin ton daha fazla domates üretimi katkısı sağlanmış olacak. Kullanılan ve süreci devam eden kredilerin aktarıldığı seraların da yüzde 50’sini domates seraları oluşturuyor. Bu da seralarda üretilen domates miktarının yüzde 7’si kadar bir büyüklüğe karşılık geliyor. Domatesi, 60 bin tonla biber takip ederken, 40 bin ton muz ve 2 bin 500 ton salatalık üretimi için kredi sağlanmış olacak.

Toplam 1.7 milyar liralık kredinin 875 milyon liralık kısmı hesaplara yattı. Mevcut seraların modernizasyonu ve yeni sera yatırımları için kullandırılan kredilerin işletme için verilen kısmı son üç yılda aynı dönemde verilen işletme kredisi ortalamasının dört katından daha fazla olurken, yatırım için verilen krediler ise son üç yıl ortalamasının iki katının üzerine çıktı.

Yeni seralara 1.7 milyar lira

LİDER ANTALYA’DA

Seracılık kredilerinde liderliği Antalya aldı. Kullandırılan ve süreci devam eden 875 milyon liralık toplam kredinin yüzde 32’si Antalya’daki seracılık yatırımları için oldu. Yetkililer, bir diğer gelişmenin, seracılık faaliyetlerinin ülke geneline yayılması olduğuna dikkat çektiler. Yeni seracılık hedefleri kapsamında jeotermal kaynaklardan yararlanılacağı ifade edilmişti. Jeotermal alanın lider şehri Afyon’daki başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturdu. Yüzde 12’lik pay ile Mersin, yüzde 6’lık pay ile Adana, yüzde 5.6’lık pay ile Aydın ve yüzde 5.2’lik pay ile İzmir dikkat çeken iller olurken, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz’deki başvurular seracılığın Türkiye geneline yayıldığının göstergesi oldu.

2 YIL ÖDEMESİZ 7 YIL VADELİ

SERACILIK kredileri 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olarak kullandırılıyor. Yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan krediler yatırım miktarının yüzde 75’ine kadar, yüzde 8.25 faizle sağlanıyor. Ayrıca işletme kredileri de 14 ay vadeli olarak veriliyor. Ziraat Bankası yetkililerinden edinilen bilgilere göre özellikle 3. çeyrek ayları olan Eylül, Ekim ve Kasım aylarında başvuruların daha da artması bekleniyor. Kredi paketi kapsamında ise bir sınırlama olmazken, toplamda kullandırılan kredi rakamının 2 milyar liranın üzerine çıkacağı ifade ediliyor.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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