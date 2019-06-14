Yeni seralara 1.7 milyar lira

KIŞ aylarında artan gıda fiyatlarına karşı başlatılan seracılığın desteklenmesi için uygulamaya konulan Seracılık Finansman Kredisi’ne 6 bin 905 üretici başvurdu. Şubat ayında devreye alınan kredi paketine başvuran üreticilerin 500’ü yeni yatırımcı oldu. Diğer başvurular ise seracılıkta yatırımı olan üreticilerden geldi. Kredi paketinde kullandırılan kredilerde aslan payı domatesin oldu.

Kış aylarında soğan, patates, biber, patlıcan, domates fiyatlarında rekor fiyatlar görülmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seracılık alanındaki desteğin amacı için, “Modern seracılık altyapısını tesis edecek, üretimi artıracak, kış aylarındaki gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Paket kapsamında son üç yılın seracılık alanında kullandırılan kredi ortalamasının yaklaşık üç katı kredi sağlandı. Kredi onayı çıkan ve inceleme sürecinde olan krediler toplamda 1.7 milyar liraya ulaştı.

ASLAN PAYI DOMATESTE

Seracılık alanında kullandırılan ve süreci devam eden kredilerde aslan payı domatesin oldu. Krediler kapsamında yatırımlar ve işletme finansmanı ile normal üretime 252 bin ton daha fazla domates üretimi katkısı sağlanmış olacak. Kullanılan ve süreci devam eden kredilerin aktarıldığı seraların da yüzde 50’sini domates seraları oluşturuyor. Bu da seralarda üretilen domates miktarının yüzde 7’si kadar bir büyüklüğe karşılık geliyor. Domatesi, 60 bin tonla biber takip ederken, 40 bin ton muz ve 2 bin 500 ton salatalık üretimi için kredi sağlanmış olacak.

Toplam 1.7 milyar liralık kredinin 875 milyon liralık kısmı hesaplara yattı. Mevcut seraların modernizasyonu ve yeni sera yatırımları için kullandırılan kredilerin işletme için verilen kısmı son üç yılda aynı dönemde verilen işletme kredisi ortalamasının dört katından daha fazla olurken, yatırım için verilen krediler ise son üç yıl ortalamasının iki katının üzerine çıktı.

LİDER ANTALYA’DA

Seracılık kredilerinde liderliği Antalya aldı. Kullandırılan ve süreci devam eden 875 milyon liralık toplam kredinin yüzde 32’si Antalya’daki seracılık yatırımları için oldu. Yetkililer, bir diğer gelişmenin, seracılık faaliyetlerinin ülke geneline yayılması olduğuna dikkat çektiler. Yeni seracılık hedefleri kapsamında jeotermal kaynaklardan yararlanılacağı ifade edilmişti. Jeotermal alanın lider şehri Afyon’daki başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturdu. Yüzde 12’lik pay ile Mersin, yüzde 6’lık pay ile Adana, yüzde 5.6’lık pay ile Aydın ve yüzde 5.2’lik pay ile İzmir dikkat çeken iller olurken, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz’deki başvurular seracılığın Türkiye geneline yayıldığının göstergesi oldu.

2 YIL ÖDEMESİZ 7 YIL VADELİ

SERACILIK kredileri 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olarak kullandırılıyor. Yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan krediler yatırım miktarının yüzde 75’ine kadar, yüzde 8.25 faizle sağlanıyor. Ayrıca işletme kredileri de 14 ay vadeli olarak veriliyor. Ziraat Bankası yetkililerinden edinilen bilgilere göre özellikle 3. çeyrek ayları olan Eylül, Ekim ve Kasım aylarında başvuruların daha da artması bekleniyor. Kredi paketi kapsamında ise bir sınırlama olmazken, toplamda kullandırılan kredi rakamının 2 milyar liranın üzerine çıkacağı ifade ediliyor.