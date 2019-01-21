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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.01.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Yeni sebze ve meyve halinde satışlar başladı

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Yeni sebze ve meyve halinde satışlar başladı

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Hal A.Ş. işbirliğiyle hayata geçirilen Toptan Sebze ve Meyve Halinde satışlar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Arifiye Aşağıkirazca’da yapımı tamamlanan Toptan Sebze ve Meyve Halinde satışların başladığını duyurdu. Bölgenin en modern ve nitelikli Hal Kompleksi’nin Sakarya’da bulunduğunu ifade eden Semih Bayraktar, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Yeni Hal Kompleksi’nin Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirildiğini ifade eden Semih Bayraktar, “Devletimizin de yeni hal yasasında öngürüsü bu şekildeydi ve biz bu anlamda bir ilki şehrimizde gerçekleştirdik. 96 bin metrekarelik alan üzerinde 80 dükkanın yer aldığı tesisimizi tamamladık. Esnaflarımız Yeni Hal Kompleksi’nde hizmet sunmaya, satış yapmaya başladı” dedi.

Toptan Sebze ve Meyve Halinde başlayan satışların ardından şehir dışından da talebin olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Bayraktar, “Bölgenin en modern hali dolayısıyla cazibesini de arttırıyor. Şehir dışından hal kompleksine gelen konumu ve ulaşım akslarına yakınlığı ile ilgili memnuniyetlerini de ifade ediyor. İnşallah bu kompleksin şehrimiz tarım ve ekonomik tablolarına da olumlu yansımaları olacaktır. Hayırlı olmasını diliyor, tüm esnaflarımıza kolaylıklar temenni ediyorum” diye konuştu.

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