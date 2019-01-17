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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.01.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Yeni rekorlar yolda

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Yeni rekorlar yolda

2018 yılını cumhuriyet tarihinin ihracat rekoruyla kapatan Türkiye, bu yıl yeni rekor için dünyanın dört bir yanına uzanan firmaları teknolojiden tasarıma, markalaşmadan pazarlamaya kadar birçok alanda destekleyecek.

 Türkiye'nin 2018 yılını cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak kapattığı ihracatta, bu yıl da yeni rekorlar hedefleniyor. Devlet, bu amaçla dünyanın dört bir yanına ihracat yapacak firmalara, 3,1 milyar liralık kaynakla teknolojiden tasarıma, markalaşmadan pazarlamaya kadar pek çok alanda destek verecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, firmaların yeni pazarlar ve potansiyel müşteriler keşfetmelerini sağlayan pazar araştırmalarından yurt dışındaki şirketlerle buluşmalarını sağlayan ticaret ve alım heyetlerine, e-ticaret sitesi üyeliklerinden yurt dışı birim, marka tescil, tanıtım ve fuar katılımlarına kadar birçok alanda ihracatçılara destek sağlanıyor. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca bu yıl 3,1 milyar liralık kaynak ayrıldı. Destekler pazara girişten yurt dışı fuarlara katılıma kadar çeşitli aşamalarda uygulanmaya devam edilecek.

Bakanlığın destek paketinde öne çıkan başlıklar şunlar:

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

İhracatını artırmak için yurt dışına iş seyahatleri yapmak isteyen firmaların iki çalışanına ait ulaşım, konaklama, araç kiralama gibi harcamalarının yüzde 70'i "Pazar Araştırması Desteği" kapsamında en fazla 5 bin dolarına kadar karşılanıyor. Bir takvim yılında 10 seyahat için destek alınabiliyor.

Bununla birlikte, şirketler ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileriyle eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlarla danışmanlık hizmetlerinde "Pazara Giriş Desteği" büyük kolaylık sağlıyor. Şirketlerin, yatırımlarıyla ilgili yaptıracakları analiz ve danışmanlık harcamalarının yüzde 60'ı, iş birliği kuruluşlarının harcamalarının yüzde 75'i yılda 200 bin dolara kadar destekleniyor.

SEKTÖREL TİCARET VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyetiyle alım heyeti programlarına ilişkin giderler, yüzde 50 oranında, sektörel ticaret heyetleri için 100 bin dolara, alım heyeti için 75 bin dolara kadar destekleniyor.

Yeni pazarlar keşfetmek ve yurt dışındaki şirketlerle ilişki kurmak isteyen firmalardan hedef ve öncelikli ülkelere giden heyetlerde ise bu destek yüzde 60'a çıkabiliyor.

YURT DIŞI BİRİM, MARKA TESCİL VE TANITIM DESTEĞİ

Ticaret Bakanlığı, yurt dışında ürünlerinin reklamını yapmak veya yurt dışında faaliyet göstermek isteyen firmaların tanıtım, marka tescili ve birim kira giderlerine de destek sağlıyor.

Firmaların yurt dışı pazarlara girişte faydalanabilecekleri çok boyutlu destek mekanizmasıyla ülke dışında açacağı ofis, mağaza, depo ve reyonları kapsayan birim kira giderleri yüzde 40-50 oranında ve yıllık 75 bin dolar ile 120 bin dolar arasında değişen tutarlarda destekleniyor. Bu kapsamda, en fazla 25 birim için, her ülke başına 4 yıl boyunca bu imkandan yararlanılabiliyor.

Birimini hedef veya öncelikli ülkelerden birinde açan üretici firmaların destek oranı yüzde 60, ticari firmaların ise yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor. Yurt dışında ürünlerinin reklamını yaparak ihracat miktarını ve marka bilinirliğini artırmak isteyen firmalara 4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapacakları katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamı harcamaları için destekler veriliyor.

Firmaların, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 60 oranında ve yıllık 150-250 bin dolar destekleniyor. Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinin yüzde 50'si için yıllık 50 bin dolara kadar ve 4 yıl destek alınabiliyor.

Tanıtım ve marka tescil faaliyetlerinin de hedef veya öncelikli ülkelerden birinde gerçekleşmesi halinde destek oranları 10 puan artıyor.

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ DESTEĞİ

Yurt dışında ofis ve depo açmak isteyenlere hukuki ve mali danışmanlık hizmetlerinin de verildiği Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) dünyada ticaretin merkezi kabul edilen bölgelerde yer alıyor. Merkezlerin hedef ve öncelikli ülkelerde yer alması halinde kira, kurulum, danışmanlık hizmetlerinin 4'te 3'ü Bakanlık tarafından karşılanıyor.

Mevcut bir TTM'de yer alabilmek için şirketlerin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) müracaat etmeleri yeterli oluyor. Yeni bir TTM'nin kurulması için ise şirketlerden gelen talep doğrultusunda TİM ya da TOBB tarafından Bakanlığa başvurulması gerekiyor.

TTM'lerin brüt kira giderleri için yıllık 1,5 milyon dolara kadar destek talep edilebiliyor. Ticaret merkezinin işletici şirket tarafından satın alınması durumunda, satın alma bedeli 6 milyon dolara kadar destekleniyor. Ayrıca, Bakanlıkça kapsama alınan TTM'nin kurulum/dekorasyon giderleri ile tanıtım harcamalarına 300 bin dolara kadar destek sağlanıyor.

Bunun yanında, TTM'lerde hukuki mali danışmanlık hizmetlerini sunan kişilerin istihdam giderleri de 500 bin dolara kadar desteklenebiliyor. Destek oranı hedef ve öncelikli ülkelerde yüzde 75 iken, diğer ülkelerde yüzde 60 olarak uygulanıyor.

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

İhracatın en önemli unsurları arasında yer alan e-ticaret sitelerine şirketlerin üye olması halinde toplu üyelik giderleri iş birliği kuruluşları için yüzde 80 oranında destekleniyor.

Üye olunan e-ticaret sitesi için 3 yıl süresince, her yıl için 2 bin dolara kadar destek alınabiliyor.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE GİRİŞ DESTEĞİ

Firmaların global ölçekli firmalarla daimi tedarikçi ilişkisi kurmalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla makine, ekipman, donanım, yazılım, eğitim, danışmanlık, müşteri ziyaretleri, sertifikasyon ile yurt dışı ofis-depo harcamaları proje bazında 1 milyon dolara kadar yüzde 50 desteklenebiliyor.

YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

Mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmaların katılımlarına ve organizatörlerin tanıtım harcamalarına da Bakanlıkça destek sağlanıyor.

Bu çerçevede, Bakanlığın belirleyerek ilan ettiği "sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların bireysel katılımı", "yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım" ve "sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım" belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda destekleniyor. Bu destek aralığı 2019 yılı için 71-360 bin lira olarak belirlendi.

Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların ve fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilmek üzere, defile, seminer, basın toplantısı, reklam panoları, afiş, katalog, broşür biçimindeki tanıtım etkinlikleri, multivizyon gösterileri gibi harcamalar da destek kapsamında yer alıyor.

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