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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.06.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Yeni rekorlar gelmeye devam ediyor! İlk kez 5 milyonu geçti...

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Yeni rekorlar gelmeye devam ediyor! İlk kez 5 milyonu geçti...

TURİZMDE tarihinin en iyi yılını yaşayan Antalya’dan yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. İlk kez haziran ayında kente 5 milyonun üzerinde yabancı turist geldi. 23 Haziran itibarıyla toplam turist sayısı 5 milyon 27 bin 73’e ulaştı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı ile Gazipaşa Havalimanı olmak üzere, sadece havayoluyla kente gelen yabancı turist sayısında ilk defa haziran ayı itibarıyla 5 milyon rakamına ulaşıldı. İki havalimanı aracığıyla 1 Ocak- 23 Haziran tarihleri arasında kente gelen yabancı turist sayısı 5 milyon 27 bin 73’e yükseldi.

Yeni rekorlar gelmeye devam ediyor İlk kez 5 milyonu geçti...
Turistlerden 4 milyon 925 bin 978’i Antalya Havalimanı’na, 101 bin 95’i Gazipaşa Havalimanı’na indi. Geçen yıllarda haziran sonu itibarıyla bile 5 milyon rakamına ulaşılamamıştı.

GÜNLÜK ORTALAMA 75 BİN KİŞİ

1-23 Haziran tarihleri arasındaki turist sayısı 1 milyon 727 bin 280 kişi olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış oldu. Haziran ayında günlük turist ortalaması ise 75 bin oldu. Haziran ayı rakamının 2 milyonu aşması, 6 aylık toplamın da 5.5 milyona ulaşması bekleniyor.

Yeni rekorlar gelmeye devam ediyor İlk kez 5 milyonu geçti...

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