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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
09.05.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Yeni rekora hazırlanıyor

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Yeni rekora hazırlanıyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, otomotiv sektöründe Avrupa pazarlarındaki toparlanmanın devam ettiğini belirterek, "İhracat ve üretim açısından rekorların kırıldığı geçen seneden bir miktar daha iyi bir yıl olma ihtimali çok yüksek." dedi.

Erce, "Bursa OtoShow 2018" kapsamında geldiği kentte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'nin ihracat ve üretim açısından verimli geçtiğini ancak iç pazar satışlarının 2016'nın yüzde 2 civarında gerisinde kaldığını söyledi.

 Türkiye'nin en büyük ihracat pazarının Avrupa olduğunun altını çizen Erce, "Avrupa'daki toparlanmaya paralel olarak bizim ihracatımızda bir artış oldu. Türkiye'de devreye giren yeni ürünlerin de Avrupa pazarlarında kabul görmesi sayesinde ihracatımızı geçen yıl 1 milyon 333 bin adetle rekor seviyede kapattık." diye konuştu.

 Erce, geçen yıl 28,5 milyar dolar ihracat gelirinin elde edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

 "İhracattaki bu iyi performansa paralel olarak da üretimimizi yüzde 12'lik bir büyümeyle 1 milyon 670 bin civarında üretimle kapattık. Bunlara ek olarak da yıllardır dış ticaret fazlası veren otomotiv sektörü hem ihracatta birinci sektör olma konumunu devam ettirdi hem de 6,5 milyar dolar gibi rekor bir dış ticaret fazlası vererek 2017'yi kapadı. 2017'ye baktığınız zaman iç pazarda bir miktar geri kalmakla beraber toplam otomotiv sektörü açısından iyi bir yıl oldu diyebiliriz. 2017, gerek üretim gerek ihracat gerekse dış ticaret fazlası yönünden rekor bir yıl oldu. "

 "Nisan ayında yüzde 6 gerileme"

Otomotiv sektörünün iç pazarda bu yıl nisan ayına kadar iyi bir performans sergilediğini anlatan Erce, "Nisan ayındaki yüzde 6 gerileme, dört aylık süreci yüzde 1 gerilemeyle kapatmamıza neden oldu. Bu yılın ocak-nisan döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,09 azalarak 229 bin 556 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 1,99 artarak 177 bin 418'e çıkarken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,29 azalarak 52 bin 138'e geriledi." şeklinde konuştu.

 Erce, otomobil tarafında yüzde 2 civarında 2017'ye göre pazarın daha iyi sonuçlandığını gördüklerini belirterek, buna göre ticari vasıtalarda yüzde 10 civarında bir gerileme yaşandığına dikkati çekti.

 Erce, iç pazardaki satışların bu yıl 925-975 bin adet aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

 "Geçen yılı 980 bin adet civarında kapatmıştık. Dolayısıyla bir miktar daha geride kalma ihtimalimiz var. Avrupa pazarlarındaki toparlanma devam ediyor. İhracat ve üretim açısından rekorların kırıldığı geçen seneden bir miktar daha iyi bir yıl olma ihtimali çok yüksek. Üretim ve ihracat açısından geçen yılın üzerine çıkabiliriz. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret fazlası açısından çok iyi bir performans devam ediyor. Eğer iç pazar açısından da geçen yılın rakamlarına ulaşabilirsek yılı başarılı şekilde kapatma ihtimalimiz var."

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