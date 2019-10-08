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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Yeni rekor yolda

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Yeni rekor yolda

Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül dönemindeki mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 3 milyar 995 milyon 921 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül dönemindeki mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 4 milyar dolara yaklaşması, yıl sonunda yeni bir rekorun geleceğinin sinyalini verdi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre sektör geçen yılı 2017'ye göre yüzde 12,8 artışla 5 milyar 14 milyon 613 bin dolarlık ihracata ulaşıp tüm zamanlarını rekorunu kırarak kapattı.

İstanbul, Bursa ve Kayseri başta olmak üzere pek çok kentte hazırlanan mobilya ve orman ürünleri, dünyanın dört bir yanında beğeniyle kullanılırken, yılın 9 ayında 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapıldı. Sektör ihracatı bu dönemde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 3 milyar 995 milyon 921 bin dolara ulaştı.

Sektörün yılın 9 ayında yakaladığı bu başarı yeni rekor için mobilya sanayicisini umutlandırdı. Mobilya sektörü aynı performansı yılın kalan 3 ayında da sürdürebilirse yeni bir rekora imza atacak.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, ocak-eylül döneminde en fazla ihracatı Irak'a gerçekleştirdi. Bu ülkeye dış satım bir önceki yıla göre yüzde 22,19 artarak 638 milyon 616 bin dolar oldu. Irak'ın ardından en fazla ihracat 216 milyon 553 bin dolarla İran'a yapıldı. İran'a dış satım 2018'in söz konusu 9 ayına göre yüzde 23,38 arttı. Üçüncü sırada yer alan İsrail'e ihracat da bu dönemde yüzde 22,11 artış gösterdi.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 55, LİBYA'YA İHRACAT YÜZDE 45 ARTTI

Sektörün önemli pazarlarından İngiltere'ye ihracatta yüzde 6,05 azalış görüldü. Bu ülkeye dış satım, 222 milyon 877 bin dolardan 209 milyon 383 bin dolara geriledi. ABD'ye ihracatını yüzde 55 artıran sektörün bu ülkeye dış satımı 66 milyon 541 bin dolardan 103 milyon 395 bin dolara yükseldi.

Libya'ya ihracat da yüzde 45 artarak 117 milyon 466 bin dolardan 170 milyon 951 bin dolara çıktı. Ocak-eylül döneminde Almanya, Gürcistan ve Suudi Arabistan'a da 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıldı.

"MOBİLYA İHRACATI 15 YILDIR BÜYÜME TRENDİNDE"

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Türk mobilya sektörü ihracatının 15 yıldır büyüme trendinde olduğunu söyledi. Sektörün bu yılı da rekorla kapatacağına inandığını belirten Ayhan, "Önümüzde 2023 hedefi var. Biz 10 milyar doları hedef olarak koyduk. Varabildiğimiz yere kadar varacağız. Türk mobilyacısı dünyanın her ülkesine ürün satabilecek kapasiteye gelmiş, bunun için de İnegöl lider olmuştur. Şu anda İnegöl'den 170 ülkeye ürün satıyoruz." dedi. 

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