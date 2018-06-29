Yeni projelerin önü açıldı!

OYAK ve Fransız Renault Grubu, Türkiye’deki 50 yıllık ortaklıklarını 27 yıl için daha yeniledi. Oyak’tan yapılan açıklamaya göre tarafların dün Fransa’da imzaladıkları yeni ortaklık sözleşmesi Renault Grubu’nun Türkiye’deki endüstriyel ve ticari faaliyetlerini kapsıyor. Anlaşmaya göre Oyak, Türkiye’de Renault araç, motor ve vites kutusunun üretim ve ihracatında kilit rol oynamayı sürdürecek. Renault Mais de Renault ve Dacia marka otomobillerin satış ve satış sonrası, yedek parça ve servis hizmetlerini yürütmeye devam edecek. Yeni sözleşme ile iki tarafın hisse oran dağılımında bir değişiklik olmadı. Renault Mais’te Oyak’ın yüzde 51, Renault Grubu’nun yüzde 49; Oyak Renault’da ise Renault Grubu’nun yüzde 51, Oyak’ın yüzde 49 hissesi bulunuyor.

50 YILLIK ORTAKLIK

Söz konusu sözleşme ile Renault Grubu ile ortaklıklarını 27 yıl daha uzattıklarını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Bu anlaşma ile başlayacak yeni dönemde otomotiv grubu şirketlerinin kârlılıklarında da önemli gelişme ve iyileşmeler sağlanacaktır. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu birlikteliğin her iki gruba olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayacak olmasından büyük heyecan ve gurur duyuyoruz.”dedi. Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bollore ise, “Renault Grubu, anlaşmanın yenilenmesiyle bugün Türkiye’deki tarihinde yeni bir sayfa açıyor. 50 yıldır yer aldığımız ve halen Renault ve Dacia markalarımızla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de Mais’in katkılarıyla lider konumdayız. Türkiye globalde de Renault Grubu’nun 6. büyük pazarı... Ortaklığımızın yenilenmesi, Renault için Türkiye’de yeni projeler geliştirmenin yolunu açıyor” diye konuştu.

520 MİLYON TL YATIRIM

Bursa’da sadece otomobil üreten OyakRenault, Türkiye’nin otomotiv ihracatının adet olarak yüzde 21’ini gerçekleştirirken, ihracatın neredeyse tamamını gerçekleştiren beş büyük üretici arasında yer alıyor. Renault Mais ise ODD verilerine göre geçen yıl yüzde 14 pay ile satışlardan ikinci büyük payı alan şirket oldu. Oyak Renault son olarak 520 milyon lira tutarında ürün çeşitlendirme yatırımı için teşvik aldı. Yatırım ile yılda 360 bin adet alüminyum motor bloku dökümü, 300 bin adet hibrit araç motoru ve 80 bin adet hibrit araç bataryası üretilmesi planlanıyor.

RENAULT, BURSA’DA HİBRİT ÜRETECEK

JAPON Toyota’nın Sakarya’da hibrit modeli C-HR’yi üretmesinin ardından Fransız Renault da ilk hibrit (elektrikli ve benzinli) motorunu Bursa’da üretme kararı aldı. Beştepe’de düzenlenen törenle Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Auoun, 520 milyon TL’lik yatırımla Türkiye’de üretilecek ilk hibrit motoru ve bataryası için teşvik belgesi aldı. Bu melez motor yıl sonunda yine Bursa’da üretilecek yeni Clio’da kullanılacak. Renault, tüm dünyada elektrikli otomobil atağını da 8 yıl önce de yine Bursa’dan başlatmıştı. 2010 sonundan itibaren Oyak Renault’un Bursa fabrikasında üretilen Fluence, Fransız markanın dünya pazarlarına sattığı ilk elektrikli otomobil olmuştu. Ancak o dönem elektrikli Fluence modeli beklenen talebi görmeyince üretimine son verilmişti. Bursa şimdi de hibrit motor ve hibrit modelle gündeme geldi. Bir başka değişle Bursa, Renault’nun yüksek teknoloji modellerini üretmek için seçtiği fabrika olmaya devam ediyor. Fransız marka, ilk hibrit motorunu bu yılın sonunda Oyak Renault fabrikalarında üretecek. Bu motor beşinci nesil yeni Clio’da kullanılacak. Oyak Renault, hibrit motor için ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ kapsamında 493 milyon TL teşvik alırken, bu yatıımla 110 doğrudan 440 dolaylı istihdam yaratacak.