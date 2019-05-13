Yeni paket geliyor!

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Bakan Albayrak, imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek yeni bir paket açıklanacağını söyledi. Bakan Albayrak, uzun vadeli TL bazlı kredilerden oluşan paketin 3 kamu bankası tarafından hazırlandığını belirterek, “Reel sektör 8-10 ayda çok zor bir süreçten geçti. Biz de yoğun bir mesai ortaya koyduk. Vergi alt yapısında bir değişiklik öngörüyoruz. Özellikle 3 kamu bankamız başta olmak üzere çok güzel bir paket açıklayacağız. Uzun vadeli, Türk Lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye’nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs, haziran gibi açıklayacağız. Üretim kapasitesine artıracak bir paket olacak. İthalatı düşürürken ihracatı yükselteceğiz” dedi.

1 MİLYARLIK TASARRUF

Finansal anlamda çok önemli adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyleyen Albayrak, yakın bir zamanda ATM’lerin ortak işletilmesi konusunda da bir lansman yapacaklarını açıkladı. Bakan Albayrak, 7 kamu bankasıyla başlayacak ortak ATM işletmeciliği ile ilgili şunları söyledi: “Ortak ATM işletmeciliği ile 1 milyarlık tasarruf sağlayacağız. Finansman ve kredi kanallarının da üretim odaklı alanlara gelmesi anlamında esnaflarımız yüzde 4-5 faizli kredilerle, 3-4 ay çok yoğun destek paketleriyle elimizden geleni ortaya koyduk. Teşvik ve desteklerin devam ettiği süreçten geçiyoruz.”

YOĞUN EKONOMİK SALDIRI

Türkiye’nin özellikle ekonomik anlamda çok tarihi bir dönemden geçtiğini, son 6 yılda ekonomik olarak “müthiş bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu” vurgulayan Albayrak, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi, terör sorunu gibi olayların sosyal, güvenlik ve siyasi alanda çok ağır etkileri olduğuna dikkati çekti. Albayrak, “Türkiye’nin farklı gerekçelerle çok yoğun bir ekonomik saldırıya da maruz kaldığı bir süreci yaşadık” diye konuştu. Albayrak, geçen yıl ağustosta maruz kalınan ekonomik saldırı sonrasında Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşüm ve güçlü finansman mimari ihtiyacını dile getirdiklerini hatırlattı. Albayrak, şöyle devam etti: “İç piyasadaki dinamiklerin çok ağır bir şekilde yıpratıldığı bir dönemde, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile daha istikrarlı bir sürece girmek için adımlar atmaya başladık. Nitekim bugün geldiğimiz noktada faizler yüzde 20’lere indi ki hala yüksek, düşüyor ve düşecek. Bunun en öncül göstergelerini enflasyonda yaşıyoruz ki ilk 3-5 ay gıdanın, farklı kalemlerin enflasyona etkisiyle kademeli düşüşlerin daha yavaş da olsa en azından artışa sebebiyet vermediği bu dalgalanmalarla birlikte, özellikle önümüzdeki birkaç ayda çok daha keskin düşüşleri yaşayacağız çünkü enflasyondaki keskin düşüşler faizle birlikte çok daha güçlü bir dengelenme sürecini ortaya koyacak.”

TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK HIZLA BÜYÜYOR



BAKAN Albayrak, cari denge ve fazlada hızlı bir toparlanma sürecine girildiğini, gelecek dönemde dışarıdan finansman ihtiyacı kalmayacağını ifade etti. İstihdam seferberliği çağrısına da değinen Albayrak, mart ve nisan aylarında istihdam artışının 520 bini geçtiğini açıkladı. Son 6 yılda yaşananların dış faktörlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Albayrak, “Tüm tecrübe ve sınamalarla Türkiye her anlamda çok zor bir 6 yıldan geçti, sadece ekonomik değil ama her geçen gün bu çerçevede bu girdiğimiz tünelde adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık her geçen gün daha da büyümeye başladı. Türkiye ekonomik olarak her geçen gün olabilecek farklı müdahalelere karşı çok güçlü refleksler vermeye başladı. Ağustos, eylül ve ekim dengelenme süreci. Mart ayını yaşadık. Seçime 1 hafta kala çok enteresan bir süreç yaşadık.Kurumsal ve ekonomik olarak verilen refleks ile toparlanma süreci çok farklı oldu. En basitinden bu hafta yaşadığımız, Türkiye’de ekonomiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir çerçevede seçim sonuçları bahanesiyle dışardan farklı finansal kurumlar kaynaklı hareketlenme oldu ama bütün bu aksiyonlara karşı hızlı bir toparlanma yaşandı” dedi. Son 8 ayda finansal mimaride önemli düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Albayrak, dış faktörlerin ekonomiye etkisini minimize edecek adımlar attıklarını anlattı. Albayrak, ekonominin emin adımlarla ilerlediğini belirterek, enflasyon ve istihdam başta olmak üzere mikro ve makro anlamda olumlu bir dönem yaşanacağını ifade etti. Türkiye’nin çözüm odaklı siyasete devam edeceğini bildiren Albayrak, saldırı ve baskılara rağmen toplum bilincinin yüksek olduğunu, 4 yıldan fazla sürecek seçimsiz dönemde hızlı adımlar atacaklarını aktardı.

TRUMP İLE YAPICI VE OLUMLU BİR GÖRÜŞME



ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeye de değinen Albayrak, şöyle devam etti: “Hem ülkemiz hem de Cumhurbaşkanımız açısından çok pozitif bir görüşme oldu. Birçok konunun farkında olduğuna vakıf olduk. Bir önceki başkanla oluşan, büyüyen sıkıntılardan muzdarip olduğunu gördük. İyi niyetli bir yaklaşımdı. Sorunlar yumağı var ama pozitif adımlar atmaya yönelik bir irade var. Çok önemli müzakereler ortaya koyduk. Heyetler arası görüşmelerimiz devam ediyor. Genel resme baktığımızda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza karşı derin sevgi ve muhabbetin sergilendiği, yapıcı, umutlu ve olumlu bir görüşme oldu.” Albayrak, Trump’ın Türkiye ziyaretiyle ilgili takvimin henüz net olmadığını belirterek, söz konusu ziyaretin temmuzda gerçekleşebileceğini söyledi.

EMEKLİLİKTE YENİ SİSTEM



TÜM paydaşların memnun olduğu bir emeklilik mimarisi ortaya koyacaklarını dile getiren Albayrak, bu yıl emeklilik sisteminde reform niteliğinde değişimler gerçekleştireceklerini söyledi. Albayrak, turizm sektöründe de rekor kırılacağına işaret ederek, “Bol döviz, bol gelir, bol istihdam süreci var. Ben çok rahatım, halkımızın da bu anlamda rahat olması lazım. Son dönemde oluşturulmaya çalışılan negatif algılara karşı gerçek resmi ortaya koymamız lazım” diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ



BAKAN Albayrak, Doğu Akdeniz sondaj krizine ilişkin değerlendirmesinde, sürecin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bölgeye baktığımızda ülkelerin neredeyse tamamı son dönemde artan bir keşif sürecine girmiş. Türkiye farklı bir yol izleyerek bu sürece girmeli. Kendi gemimiz, mühendisimiz ve uzmanlarımızla etkin bir ekip oluşturarak kendi kara sularımızda kendimiz bir arama süreci başlattık. Akdeniz kimsenin babasının gölü değil. Bizim kara sularımız var. KKTC’nin kendi kara suları var, orada bir devlet var. Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs’ın ortaya koyduğu güçlü bir irade var. Sonuna kadar bu mücadeleyi vermemiz lazım. Fatih gemimiz devreye girdi, bugünlerde Yavuz gemimiz de devreye girecek. Bilimsel gerçeklikle çok net söylüyorum ki 2020’lerin Türkiye’sinde, denizde ve karada enerji aramacılığı ile petrol ve gaz noktasında çok sevinçli haberler duyacağız. Türkiye doğru adımlar attı, neden rahatsız oluyorsunuz? Türk toplumumun yaşadığı tecrübeler farkındalık düzeyini çok daha iyi noktalara taşıdı. Türkiye’nin dostluğunu kazanmak çok önemli. Doğu Akdeniz, Türkiye için çok önemli. Bize dikte ettirileni kabul edemeyiz.”

KUR VATANDAŞI DAHA AZ ETKİLİYOR



DÖVİZ kurlarındaki dalgalanmanın vatandaş üzerindeki olumsuz etkisinin eskiye göre daha az olduğunu ifade eden Albayrak, daha yoğun Türk Lirası merkezli bir süreç hedeflediklerini söyledi. Dalgalanmaların özellikle ithalat firmalarını etkilediğine işaret eden Albayrak, turizmde, tarımda, cari dengede çok daha pozitif bir sürece girildiğini kaydetti. Reel sektörün son 8-10 aydır zor bir süreç geçirdiğine değinen Albayrak, sektörün daha rekabetçi olması noktasında vergi mimarisi için çalışmaların devam ettiğini, vergi konseyi ile bu çerçevede önemli adımlar attıklarını anlattı.