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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
02.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Yeni otel yatırımları ile 2 bin 397 ek istihdam sağlanacak

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Yeni otel yatırımları ile 2 bin 397 ek istihdam sağlanacak

Konaklama yatırımlarında yılın ilk 4 ayında proje sayısı azalırken, toplam yatırım tutarı TL bazında arttı. Antalya, İstanbul ve Muğla, en fazla yatırım talebi gören ilk üç il oldu.

Konaklama yatırımlarında proje sayısı azalırken, toplam yatırım tutarı TL bazında arttı. Antalya ve İstanbul'dan sonra son iki yılın en hızlı büyüyen illerinden biri olan Trabzon'da yatırım iştahı dindi. Karadeniz Bölgesine yapılan yatırımlar da yavaşladı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu yılın ilk 4 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin verileri il bazında araştırdı. Buna göre, Ocak-Nisan 2019 döneminde ülke genelinde toplamda 16 şehirde 41 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. En bazla yatırım teşviği sıralamasında son iki yıldır Antalya ve İstanbul'dan sonra üçüncü sırada yer alan Trabzon'da bu yıl 4 ayda hiç başvuru olmaması dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde Trabzon'da 4 otel projesi için başvuru yapılmıştı. Tüm Karadeniz Bölgesi genelinde geçen yıl aynı döneminde 11 proje için başvuru yapılırken, bu yılki sayı 5'te kaldı. Proje sayısı açısından en fazla otel yatırımı yapılacak iller sıralamasında Antalya 10 otel ile yine ilk sıraya otururken, İstanbul 8 otel ile ikinci, Muğla 6 otel ile üçüncü sırada yer aldı.

"ANADOLU ŞEHİRLERİNDE YATIRIM ARTIŞI SEVİNDİRİCİ"

TÜROB, daha önce yaptığı açıklamalarda Ortadoğu kökenli turist talebindeki dönemsel artış sonrasında Karadeniz Bölgesindeki plansız yatırımlara dikkat çekmiş, plansız yatırımların hızlanması durumunda atıl kapasite riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, her şeye rağmen Anadolu şehirlerinde yatırım artışını sevindirici olduğunu dile getirdi. Eresin, Ancak en fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla'nın yatırımlarda yine en fazla talep çeken şehirler olduğunu görüyoruz. Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz dedi. Eresin, yeni yatırımların proje sayısı açından 3 ve 4 yıldızlı tesislerde yoğunlaşmasının olumlu bir gelişme olduğuna da işaret etti.

YATIRIMLAR YENİ İSTİHDAMLARI BERABERİNDE GETİRECEK

Bu arada toplamda 1 milyar 227 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan 41 yeni yatırım sonrasında sektöre 2 bin 397 yeni ek istihdam sağlanacak. Yatırımların tamamlanması ile yatak kapasitesi 9 bin 413 adet artacak. Geçen yılın aynı döneminde 32 şehirde toplam 11 bin 52 yatak kapasiteli 64 otel projesi için 1 milyar 183 milyon TL'lik teşvik başvurusu yapılmıştı. Buna göre yatırım tutarı TL bazında yüzde 3.6 artarken, proje sayısında yüzde 35 düşüş meydana geldi. Bu arada 2019 yılının ilk dört ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 15 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 5 bin 488 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı.

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