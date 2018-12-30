Yeni nesil yılbaşı

2019’a geri sayımın başladı. Yeni yıla evde girmek isteyenler için geliştirilen teknolojik oyuncaklar yılbaşı gecesi eğlencenizi arttırmaya aday. Neler mi var? Herkesi DJ yapan akıllı hoparlörler, istediğiniz müziği yapmanızı sağlıyor. Görüntü tanıma teknolojileriyle geliştirilen yeni nesil oyunlarla dans yarışması yaptırıyor. Akıllı telefon uygulaması olan yeni nesil tombala oyunları, evdeki herkesi birbirine kablosuz olarak bağlıyor ve heyecanı arttıyor. Evlerdeki atmosferi ise akıllı aydınlatma sistemleri ayarlıyor. Kısaca yeni yıla evde girmek teknolojiyle daha eğlenceli olmaya başladı. Biz de bu hafta yılbaşı gecesine eğlence katacak teknolojik ürünleri araştırdık.





AKILLI AYDINLATMA RENKLİ ATMOSFER



Yeni yıla gireceğiniz ortamın ambiyansına çok kolay bir şekilde hava katabilirsiniz. Bunun için en iyi seçeneklerden biri Philips’in ‘Hue Light’ ailesi. Akıllı bir aydınlatma sistemi olan Hee Light, yılbaşı gecesindeki atmosferinizi 16 milyon renk seçeceğine sahip olan aydınlatma ampulleriyle değiştirecek. Akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edebilen modele taşınabilir seçenek olarak Hue Light Go’yu da ekleyebilirsiniz. Ortamdaki müziğe göre ışıklara hareket de katabilirsiniz. 3 ampulden oluşan başlangıç seti ve kumandası 999 TL’den satılıyor.





EVDE SOKAK LEZZETİ



Güzel bir geceyi lezzetli atıştırmalıklarla taçlandırmak şart. İlk akla gelen atıştırmalık tabii ki patlamış mısır. Cookplus’ın geliştirdiği büyük mısır patlatma makinesi, tıpkı sokaktaki mısır arabalarına benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Yağsız kullanım özelliğiyle daha sağlıklı bir pişirme sağlayan model, tek seferde 3 kap kadar patlamış mısır hazırlayabiliyor. Ayrıca model elektrikle çalışıyor ve yapışmaz bir yüzeye sahip. 899.95 TL

OTOMATİK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI



Yeni yılda sosyal medyada paylaşım yapacağım diye eğlenceye ara vermeyin. Otomatik olarak paylaşım yapan platformlar yanınızda. ‘Buffer’, Instagram, Twitter, Facebook ve daha çok sosyal medya platformuyla kullanılıyor. İstediğiniz içeriği zamanladıktan sonra Buffer sizin yerinize paylaşım yapıyor. Uygulamaya ücretsiz olarak 3 sosyal medya hesabınızı tanımlayabilir, 10 farklı içeriği yükleyebilirsiniz.

HELYUM ETKİSİ YARATAN MİKROFON



GoldMaster’ın ‘Star’ adındaki karaoke mikrofonu ses değiştirebilen özelliğiyle dikkat çekiyor. 4 farklı ses özelliği sayesinde söylediğiniz şarkıyı çocuk tizliği, erkek sesi, helyum etkisi ve korku sesine çevirerek daha eğlenceli bir hale getiriyor. Akıllı telefonlara bluetooth üzerinden bağlanan model, 10 metreye kadar çekim mesafesi sunuyor.

149 TL





2019 MODEL DANS YARIŞMASI



Yılbaşı gecesinde oyun konsolu açılır mı demeyin. Çünkü ‘Just Dance’ adındaki oyunun 2019 sürümü çıktı. Görüntü tanıma teknolojisi sayesinde TV karşısında yaptığınız hareketleri takip eden oyun, yaptığınız dans figürlerine göre size puan veriyor. 4 kişi aynı anda oynayabiliyor. 260 TL

HEM MÜZİK HEM DE IŞIK ŞOVU



LG’nin geliştirdiği ‘X-Boom’ adındaki ses sistemi üzerindeki bütünleşik DJ tekerleği ile kullanıcıların şarkılarla istedikleri gibi oynatabilmesini ve karıştırabilmesini sağlıyor. 1800 watt’lık ses çıkış gücüne sahip olan model, çalan müziğin ritmine göre değişen çok renkli ışıklı bas hoparlörlerine sahip. Ayrıca en fazla üç farklı kişi bluetooth bağlantısıyla kendi cihazlarını hoparlör sistemine bağlayabiliyor.

2 bin 699 TL

TOMBALA ‘CEP’E GİRDİ



Yılbaşı gecesi denilin ilk akla gelen eğlencelerden biri tombala. Eskiden kartlarla ve keseden çekilen numaralarla oynanan tombala da artık yeni döneme ayak uydurdu. Bingo Showdown - Tombala Oyunu bu seçeneklerden biri. Klasik Tombala ve hızlı Tombala gibi seçeneklerin yer aldığı oyunun en büyük özelliği çoklu oyuncuya (multiplayer) sahip olması. Evdekilerin elindeki akıllı telefonları tombala kartına dönüştüren oyun, numaraları da kendisi çekiyor. Buna ek olarak kişiselleştirme özellikleri ve sanal ödüller oyunun diğer özellikleri arasında yer alıyor. Ücretsiz.