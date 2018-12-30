Yeni nesil yılbaşı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Ahmet Can
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni nesil yılbaşı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Yeni nesil yılbaşı

Yeni yıla evde girmek teknoloji sayesinde daha eğlenceli hale geldi. Herkesi DJ yapan akıllı hoparlörler, görüntü tanıma teknolojisine sahip olan dans yarışmaları ve akıllı telefondan oynanan tombala başta olmak üzere pek çok teknoloji var.

2019’a geri sayımın başladı. Yeni yıla evde girmek isteyenler için geliştirilen teknolojik oyuncaklar yılbaşı gecesi eğlencenizi arttırmaya aday. Neler mi var? Herkesi DJ yapan akıllı hoparlörler, istediğiniz müziği yapmanızı sağlıyor. Görüntü tanıma teknolojileriyle geliştirilen yeni nesil oyunlarla dans yarışması yaptırıyor. Akıllı telefon uygulaması olan yeni nesil tombala oyunları, evdeki herkesi birbirine kablosuz olarak bağlıyor ve heyecanı arttıyor. Evlerdeki atmosferi ise akıllı aydınlatma sistemleri ayarlıyor. Kısaca yeni yıla evde girmek teknolojiyle daha eğlenceli olmaya başladı. Biz de bu hafta yılbaşı gecesine eğlence katacak teknolojik ürünleri araştırdık.

Yeni nesil yılbaşı

AKILLI AYDINLATMA RENKLİ ATMOSFER

Yeni yıla gireceğiniz ortamın ambiyansına çok kolay bir şekilde hava katabilirsiniz. Bunun için en iyi seçeneklerden biri Philips’in ‘Hue Light’ ailesi. Akıllı bir aydınlatma sistemi olan Hee Light, yılbaşı gecesindeki atmosferinizi 16 milyon renk seçeceğine sahip olan aydınlatma ampulleriyle değiştirecek. Akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edebilen modele taşınabilir seçenek olarak Hue Light Go’yu da ekleyebilirsiniz. Ortamdaki müziğe göre ışıklara hareket de katabilirsiniz. 3 ampulden oluşan başlangıç seti ve kumandası 999 TL’den satılıyor.

Yeni nesil yılbaşı


EVDE SOKAK LEZZETİ

Güzel bir geceyi lezzetli atıştırmalıklarla taçlandırmak şart. İlk akla gelen atıştırmalık tabii ki patlamış mısır. Cookplus’ın geliştirdiği büyük mısır patlatma makinesi, tıpkı sokaktaki mısır arabalarına benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Yağsız kullanım özelliğiyle daha sağlıklı bir pişirme sağlayan model, tek seferde 3 kap kadar patlamış mısır hazırlayabiliyor. Ayrıca model elektrikle çalışıyor ve yapışmaz bir yüzeye sahip. 899.95 TL

OTOMATİK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Yeni yılda sosyal medyada paylaşım yapacağım diye eğlenceye ara vermeyin. Otomatik olarak paylaşım yapan platformlar yanınızda. ‘Buffer’, Instagram, Twitter, Facebook ve daha çok sosyal medya platformuyla kullanılıyor. İstediğiniz içeriği zamanladıktan sonra Buffer sizin yerinize paylaşım yapıyor. Uygulamaya ücretsiz olarak 3 sosyal medya hesabınızı tanımlayabilir, 10 farklı içeriği yükleyebilirsiniz.

HELYUM ETKİSİ YARATAN MİKROFON

GoldMaster’ın ‘Star’ adındaki karaoke mikrofonu ses değiştirebilen özelliğiyle dikkat çekiyor. 4 farklı ses özelliği sayesinde söylediğiniz şarkıyı çocuk tizliği, erkek sesi, helyum etkisi ve korku sesine çevirerek daha eğlenceli bir hale getiriyor. Akıllı telefonlara bluetooth üzerinden bağlanan model, 10 metreye kadar çekim mesafesi sunuyor.
149 TL

Yeni nesil yılbaşı

2019 MODEL DANS YARIŞMASI

Yılbaşı gecesinde oyun konsolu açılır mı demeyin. Çünkü ‘Just Dance’ adındaki oyunun 2019 sürümü çıktı. Görüntü tanıma teknolojisi sayesinde TV karşısında yaptığınız hareketleri takip eden oyun, yaptığınız dans figürlerine göre size puan veriyor. 4 kişi aynı anda oynayabiliyor. 260 TL

HEM MÜZİK HEM DE IŞIK ŞOVU

LG’nin geliştirdiği ‘X-Boom’ adındaki ses sistemi üzerindeki bütünleşik DJ tekerleği ile kullanıcıların şarkılarla istedikleri gibi oynatabilmesini ve karıştırabilmesini sağlıyor. 1800 watt’lık ses çıkış gücüne sahip olan model, çalan müziğin ritmine göre değişen çok renkli ışıklı bas hoparlörlerine sahip. Ayrıca en fazla üç farklı kişi bluetooth bağlantısıyla kendi cihazlarını hoparlör sistemine bağlayabiliyor.
2 bin 699 TL

Yeni nesil yılbaşı

TOMBALA ‘CEP’E GİRDİ

Yılbaşı gecesi denilin ilk akla gelen eğlencelerden biri tombala. Eskiden kartlarla ve keseden çekilen numaralarla oynanan tombala da artık yeni döneme ayak uydurdu. Bingo Showdown - Tombala Oyunu bu seçeneklerden biri. Klasik Tombala ve hızlı Tombala gibi seçeneklerin yer aldığı oyunun en büyük özelliği çoklu oyuncuya (multiplayer) sahip olması. Evdekilerin elindeki akıllı telefonları tombala kartına dönüştüren oyun, numaraları da kendisi çekiyor. Buna ek olarak kişiselleştirme özellikleri ve sanal ödüller oyunun diğer özellikleri arasında yer alıyor. Ücretsiz.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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