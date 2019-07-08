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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HACER BOYACIOĞLU
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni nesil sendikacılık

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Yeni nesil sendikacılık

Metal sektöründe örgütlü ve oldukça geleneksel yapısıyla bilinen Türk Metal’de değişim rüzgârları esiyor. Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, üyelerinin hayatına sadece ücret artışında değil her yönüyle dokunmak istediklerini belirterek Ankara, İstanbul ve Eskişehir’e yurt kuracaklarını açıkladı. Kavlak, Emek Üniversitesi için de çalıştıklarını duyurdu.

GEÇEN hafta genel kurulunu tamamlayan Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası, “yeni nesil sendikacılık” hamlesine hazırlanıyor. Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, “Sadece ücret artışları değil, diğer alanlarda da üyelerimizin hayatlarına dokunmak istiyoruz” dedi. Sendikanın yeni nesil sendikacılık hamlesi kapsamında, üniversite kurulması, üyelerin çocukları için yurtlar açılması, engelli çocukları olan üyelere destek verilmesi de bulunuyor.

Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak, Hürriyet’e yaptığı açıklamada sendikal anlamda yeni çalışmalar yapmak istediklerini söyledi. Temel görevlerinin başarılı toplu iş sözleşmeleri imzalamak olduğunu belirten Kavlak, “Bu konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle son imzaladığımız sözleşmemizde, üyelerimiz için çok iyi ücret artışları aldık, herkesin mutlu olduğu bir sözleşme imzaladık. Biz uzun yıllar önce sendikacılıkta bazı yeni uygulamalara başlamıştık. Tesislerimizde üyelerimiz için tatil imkânları, üyelerimizin eşlerini de dahil ettiğimiz eğitimler, kadın işçilerimiz için kadın kurultayları, üyelerimizin çocukları için çocuk kurultayları düzenledik. Bunun adına da “sosyal sendikacılık” dedik. Şimdi bunu daha üst bir aşamaya çıkarmaya karar verdik” dedi.

ÇALIŞMALAR ANKETE GÖRE BELİRLENDİ

Çalışmalar öncesi üyelerimize dijital bir anket uyguladıklarını ve bu ankete göre projeleri seçtiklerini söyleyen Kavlak şöyle devam etti: “Çıkış noktamız, çağdaş bir insanın insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için gerekli olanların saptanması ve bunlara uygun çözümler üretilmesi. Bu nedenle, sağlık konusunda çok ciddi bir adım attık. Son imzaladığımız grup toplu iş sözleşmesine, tamamlayıcı sağlık sigortasını koydurduk. Bu sayede üyelerimiz özel hastanelerde ücretsiz ya da çok küçük bir ücrete tedavi oluyor. Genel kurulumuzda bir konuşma yapan TİSK ve MESS Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol bazı rakamlar verdi. Bu olanaktan bugüne kadar 130 bin çalışanın yararlandığını, özel hastanelerde tedavi olduğunu söyledi. MESS üyesi işyerlerindeki işçilerin 385 bin kez tedavi hizmeti aldığını, sekiz binden fazla ameliyat olduğunu anlattı. Bunların maliyetinin de 52 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi. Bunlar büyük rakamlar ve üyemizin cebinden tek bir kuruş çıkmıyor. Önümüzdeki toplu sözleşmede, bu sigortayı üyelerimizin eşleri için de almaya çalışacağız.” 

Yeni nesil sendikacılık

‘BENİM SENDİKAM VAR’ DİYEBİLSİNLER

AMAÇLARININ üyelerinin her koşulda “Benim sendikam var” diyebilmesi olduğunu ifade eden Kavlak, “Cenazesinde, düğününde, hastalığında, hayatın her alanında, aklında hep şu olacak ‘Benim sendikam var.’ Yani sendikam varsa bana bir şey olmaz diye düşünecek” dedi. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada işçilerin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Kavlak şunları ifade etti: “Özellikle işsiz kalma korkusu, herkesi olumsuz etkiliyor. Biz Türk Metal olarak üyelerimizin iş güvencesi için mücadele veriyoruz. Bir yandan işçi hak ve özgürlükleri için mücadele ederken, diğer yandan onları sosyal yaşamlarında da mutlu etmek, gündelik sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz.”

Yeni nesil sendikacılık

EMEK ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ

ŞU anda da yurt sorununa yoğunlaştıklarını kaydeden Kavlak, “Kamu yurtlarında yer bulma sorunu var, özel yurtlar pahalı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir’deki binalarımızı öğrenci yurtlarına dönüştüreceğiz. Üyelerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla bize emanet edecekler. Çocuklarımıza burs vermeye devam edeceğiz. Başarabilirsek ülkemizde ilk kez ‘Emek Üniversitesi’ni hayata geçireceğiz. Anketimiz aracılığıyla, üyelerimizin engelli ya da sürekli tedaviye muhtaç çocuklarını tespit ettik. Vakfımız aracılığıyla onlar için çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

HİÇ UÇAĞA BİNMEMİŞ ÜYELER VAR

SOSYAL ve kültürel kulüpler uygulamasına da geçtiklerini kaydeden Kavlak şunları söyledi: “Her bölgede kuracağımız ‘Türk Metal Emek Evleri’ ile üyelerimiz boş zamanında çok yararlı faaliyetlerde bulunacak. Hayatında hiç uçağa binmemiş, yurtdışında bir ülke görmemiş çok sayıda arkadaşımız var. Onlar için çok ucuz yurtdışı turları düzenleyeceğiz. Bütçesine yük olmadan taksitler halinde rahatça ödeyebilecek. Ülke içinde kültür turları düzenleyeceğiz. Emek Kart projemiz de var. Türkiye’de ilk kez yapılıyor bu uygulama. Her üyemize Emek Kart dağıttık. Üyelerimiz harcadıkça kazanıyor.”

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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