Yeni nesil moda

OKYANUS PLASTİKLERİNDEN 3D YAZICI İLE ÜRETİLDİ

TEKNOLOJİYLE çevreci üretimin bir araya gelmesinden Adidas’ın ‘Alphaedge 4D’ modeli doğdu. Adidas’ın teknoloji şirketi Carbon ile geliştirdiği bu serinin en büyük özelliği orta tabanının 3 boyutlu (3D) yazıcı teknolojisiyle üretilmesi. Özel bir üretim teknolojisi geliştiren şirket, dayanıklılık için dijital ışık projeksiyonu, oksijen geçirgen optikler ve programlanabilir sıvı reçineleri kullanıyor. Bu sayede ise spor için performansı yüksek bir yapı oluşturulmuş durumda. Her açıdan basıncı emiyor ve ayağı ileri doğru itip gerekli hareketi destekliyor. İşin çevrecilik boyutu ise diğer bir önemli nokta. Ocean Plastic ile işbirliği yapılarak üretilen Adidas 4D x Parley ise okyanusları plastik kirliliğinden korumaya yardımcı oluyor. Uzak plajlardan ve kıyılardan toplanan plastik çöplerden elde edilen malzemeler, yüksek performanslı ayakkabıya dönüştürülüyor. İlk kez 2017’de tanıtılan modeller, haziran itibariyle Türkiye’de de satışa çıktı. 2 bin 249 TL

SAĞLIK KONTROLÜNÜZ AKILLI SUTYENDE



DİKKATİMİZİ çeken diğer bir ürün Penti’nin ‘MybraTouch’ adındaki akıllı sutyen modelleri oldu. Spire Health’in geliştirdiği sensörle kullanılıyor. Kullanıcıların gerçek zamanlı olarak içinde bulunan klinik sensörlerle biyo-sinyalleri yakalanıyor. Günlük aktivite, uyku kalitesi, stres, nefes, konsantrasyon ve kalp atış hızı seviyesi takip ediliyor. Mybratouch, telefonunuza indirdiğiniz uygulamayla bağlantı kuruyor. En beğendiğimiz özelliğiyse, şarj ihtiyacı olmaması. Tamamen vücut hareketlerinden güç alıyor. Ayrıca modelin yıkanabildiğini de belirtelim. MybraTouch 8 farklı sutyen modelinde kullanılabiliyor ve Türkiye’de de satışta. 249.95 TL

GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINDAN KORUYOR



FRANSIZ L’Oreal, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için yeni bir sensör geliştirdi. Daha önce tırnağa takılan bir modeli tüketicilerin beğenisine sunan şirket, bu kez ‘My Skin Track UV’ adındaki modelle daha fazla kullanım alanı sunuyor. Mavi renkli ve bir kalem ucu büyüklüğünde olan model, elbiselere, çantalara veya kolyelere tutturulacak şekilde tasarlandı. Bu sensörü seçtiğiniz bir yere yerleştiriyorsunuz ve sensör, güneşin zararlı ışını olan Ultraviolet’ye (UV) ne kadar maruz kaldığınızı izliyor. Verilerini iletmek için Bluetooth yerine yakın temas iletişimi (NFC) kullanıyor. Bu sayede çalışmak için pile ihtiyaç duymuyor. Veriler akıllı telefonunuza gönderiliyor. Siz de bir uygulama üzerinden ne kadar UV ışınlarına maruz kaldığınızı takip ediyorsunuz. Buna göre güneş kremi kullanımızı ayarlıyorsunuz. 350 TL

GELECEĞİN KUMAŞI

THE North Face, geri dönüştürülmüş kumaşlar kullanarak ve üretimde kimyasal madde tüketimini azaltarak üç katmanlı giysiler yaratmasını sağlayan ‘FUTURELIGHT’ teknolojisini geliştirdi. Üretiminin güneş enerjisini kullandığı temiz enerjili bir fabrikada yapılan yeni kesil kumaşta, nano boyutlu delikler yer alıyor. Böylece su geçirmezlik sağlanırken, normalin üzerinde gözenekli bir yapı oluşturuluyor. Bu da havanın malzemeden geçmesini sağlayarak beden daha fazla havalandırılıyor. FUTURELIGHT teknolojili kumaşa sahip olan ürünler, bu yıl içinde kullanıcılara sunulacak.