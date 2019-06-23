Yeni nesil moda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYeni nesil moda
GeriEkonomi Yeni nesil moda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AHMET CAN
23.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni nesil moda

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Yeni nesil moda

Sensörler, kablosuz bağlantı ve 3D yazıcılar... Bu teknolojiler kullandığımız herhangi bir eşyaya uygulandığında ‘akıllı’ sıfatını getiriyor. Sağlıklı bir yaşama kavuşturuyor. Ve en önemlisi daha çevreci olunabiliyor. Bu hafta yeni nesil teknolojilerle geliştirilmiş ürünleri araştırdık. Okyanus plastiklerinin geri dönüştürülmesinden üretilen ayakkabı modellerinden sensörlü sutyenlere kadar pek çok ürün bulunuyor.

OKYANUS PLASTİKLERİNDEN 3D YAZICI İLE ÜRETİLDİ

TEKNOLOJİYLE çevreci üretimin bir araya gelmesinden Adidas’ın ‘Alphaedge 4D’ modeli doğdu. Adidas’ın teknoloji şirketi Carbon ile geliştirdiği bu serinin en büyük özelliği orta tabanının 3 boyutlu (3D) yazıcı teknolojisiyle üretilmesi. Özel bir üretim teknolojisi geliştiren şirket, dayanıklılık için dijital ışık projeksiyonu, oksijen geçirgen optikler ve programlanabilir sıvı reçineleri kullanıyor. Bu sayede ise spor için performansı yüksek bir yapı oluşturulmuş durumda. Her açıdan basıncı emiyor ve ayağı ileri doğru itip gerekli hareketi destekliyor. İşin çevrecilik boyutu ise diğer bir önemli nokta. Ocean Plastic ile işbirliği yapılarak üretilen Adidas 4D x Parley ise okyanusları plastik kirliliğinden korumaya yardımcı oluyor. Uzak plajlardan ve kıyılardan toplanan plastik çöplerden elde edilen malzemeler, yüksek performanslı ayakkabıya dönüştürülüyor. İlk kez 2017’de tanıtılan modeller, haziran itibariyle Türkiye’de de satışa çıktı. 2 bin 249 TL

Yeni nesil moda

SAĞLIK KONTROLÜNÜZ AKILLI SUTYENDE

DİKKATİMİZİ çeken diğer bir ürün Penti’nin ‘MybraTouch’ adındaki akıllı sutyen modelleri oldu. Spire Health’in geliştirdiği sensörle kullanılıyor. Kullanıcıların gerçek zamanlı olarak içinde bulunan klinik sensörlerle biyo-sinyalleri yakalanıyor. Günlük aktivite, uyku kalitesi, stres, nefes, konsantrasyon ve kalp atış hızı seviyesi takip ediliyor. Mybratouch, telefonunuza indirdiğiniz uygulamayla bağlantı kuruyor. En beğendiğimiz özelliğiyse, şarj ihtiyacı olmaması. Tamamen vücut hareketlerinden güç alıyor. Ayrıca modelin yıkanabildiğini de belirtelim. MybraTouch 8 farklı sutyen modelinde kullanılabiliyor ve Türkiye’de de satışta. 249.95 TL

Yeni nesil moda

GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINDAN KORUYOR

FRANSIZ L’Oreal, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için yeni bir sensör geliştirdi. Daha önce tırnağa takılan bir modeli tüketicilerin beğenisine sunan şirket, bu kez ‘My Skin Track UV’ adındaki modelle daha fazla kullanım alanı sunuyor. Mavi renkli ve bir kalem ucu büyüklüğünde olan model, elbiselere, çantalara veya kolyelere tutturulacak şekilde tasarlandı. Bu sensörü seçtiğiniz bir yere yerleştiriyorsunuz ve sensör, güneşin zararlı ışını olan Ultraviolet’ye (UV) ne kadar maruz kaldığınızı izliyor. Verilerini iletmek için Bluetooth yerine yakın temas iletişimi (NFC) kullanıyor. Bu sayede çalışmak için pile ihtiyaç duymuyor. Veriler akıllı telefonunuza gönderiliyor. Siz de bir uygulama üzerinden ne kadar UV ışınlarına maruz kaldığınızı takip ediyorsunuz. Buna göre güneş kremi kullanımızı ayarlıyorsunuz. 350 TL

Yeni nesil moda

GELECEĞİN KUMAŞI

THE North Face, geri dönüştürülmüş kumaşlar kullanarak ve üretimde kimyasal madde tüketimini azaltarak üç katmanlı giysiler yaratmasını sağlayan ‘FUTURELIGHT’ teknolojisini geliştirdi. Üretiminin güneş enerjisini kullandığı temiz enerjili bir fabrikada yapılan yeni kesil kumaşta, nano boyutlu delikler yer alıyor. Böylece su geçirmezlik sağlanırken, normalin üzerinde gözenekli bir yapı oluşturuluyor. Bu da havanın malzemeden geçmesini sağlayarak beden daha fazla havalandırılıyor. FUTURELIGHT teknolojili kumaşa sahip olan ürünler, bu yıl içinde kullanıcılara sunulacak.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Ticari yatların özel tekne sınıfına geçişi kolaylaşıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu karşılıklarda değişiklik
Yavuz Sultan Selim Köprüsü havalimanlarını YHT ile bağlayacak
THY'den TSK'ya geçen pilotlara her yıl bir maaş ikramiye