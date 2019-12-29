Yeni nesil kooperatif

Geçmişte yaşanan kötü tecrübelerle de deneyim kazanan bu sektörde artık daha şeffaf yönetim anlayışı olduğu belirtiliyor. Ulaşılabilir fiyatlı konut üretmenin mümkün olduğunu göstermek için kooperatif sektörüne yöneldiklerini belirten S.S CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, yaptıkları işi ‘yeni nesil kooperatifçilik’ olarak tanımlıyor. Çavuş, “Sadece dört duvar konut yapmıyoruz, geniş sosyal tesis ve yeşil alanlı projeler geliştiriyoruz. Kooperatifçilik mevzuatlarına uygun, son derece şeffaf bir sistemimiz var. Yeni sisteme göre e-devlet üzerinden tüm üyelerimiz kooperatife dair her şeyi istediği an takip edebiliyor” dedi.

Şirketlerinin merkez üssünün İstanbul Havalimanı çevresi olduğunu belirten Çavuş, “İstanbul Havalimanı’nın kurulmaya başlaması ile bölgede doğan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla 2016’da kurulduk. Bugün 453 üyeye ulaştık. Şu anda Hava Kent Taşoluk, Hava Kent Akpınar ve Hava Kent Haraççı olmak üzere 3 projemiz bulunuyor. 144 dairelik Hava Kent Taşoluk projemiz Eylül 2020’de tamamlanacak. 1+1 daire için giriş aidatımız 40 bin TL olup 36 ay vade ile ayda 1000 TL ödüyor. Dairenin yaklaşık maliyet bedeli 190 bin TL. 2+1’ler için giriş aidatımız 50 bin TL olup yine 36 ay vade ile bu sefer 1500 TL taksit ödeniyor. Bu dairelerimizin yatırım maliyeti ise 290 bin TL olarak hesaplanıyor. Üyeler teslimde kalan tutarı ödüyor” diye konuştu. Ruhsat aşamasında olan Hava Kent Haraççı’da 150 konut olduğunu belirten Çavuş, “Hava Kent Akpınar projesi ise İstanbul Havalimanı’na 3 km uzaklıkta. Arazinin imara açılmasını bekliyoruz ve bu alanda 1000 konut planlıyoruz” dedi.

ÜYE OLACAKLAR DİKKAT

Yapı kooperatiflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayıyla kurulduğunu belirten Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Evren Özmen, “Bugün gelinen noktada süreç daha şeffaf, yasal bazı düzenlemeler de oldu. İnsanlar evini ne zaman alacaklarını ve ne ödeyeceklerini biliyor. Vatandaşlar kooperatife girdiği zaman genel kurul kararlarını okumalı. Yöneticisi kim, denetçileri kim bakılmalı. Üye olduğu kooperatifte bir usulsüzlükten şüpheleniyorsa Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayet hakkı da var” dedi. Özmen başka İstanbul Fikirtepe başta olmak üzere yarım kalan projelerin kooperatifle devam etmek istediklerini ancak yasal mevzuatın buna uygun olmadığını da ekledi.