Yeni nesil çorbacılar

KIŞ aylarının gelmesiyle soğuyan havalar beraberinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkları getirdi. Bu hastalıklardan korunmak için güçlü bir vücut direnci önemli. İlk akla gelen seçenekler arasında çorba geliyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan çorbalar için tüketici elektroniği şirketleri harekete geçti. Geliştirilen çorba yapma makineleri pratik özellikleriyle yemek yapmayı bilmeyen kullanıcıların bile yardımına koşuyor. En büyük özellikleri ise fazla bulaşık çıkarmadan aynı hazne içinde çorbayı hazırlaması. Çorba malzemelerini hazneye koyuyorsunuz ve düğmesine basıyorsunuz. 15 dakika içinde çorbanız hazır. Bu kadar basit. Gerisini makineler halleniyor. Çorba malzemelerini doğruyor, karıştırıyor ve pişiriyor. Hatta sıcak sıcak içmeniz için belli bir ısıda tutuyor. Bu hafta biz de çorba yapma makinelerini inceledik.

40 dakika sıcak tutuyor

Çorba yapma makineleri geliştiren şirketlerden biri Grundig oldu ve ‘Soup Maker’ adındaki modeli sundu. Hem sıcacık çorbalar hem de buzlu içecekler hazırlayabiliyor. Pişirme özellikli bir hazneli blender olan Grundig Soup Maker, sizin için çorba malzemelerini istediğiniz kıvamda doğruyor, pişiriyor ve 40 dk boyunca sıcak tutabiliyor. Sıcak karışımların yanı sıra standart bir blender gibi soğuk karışımlar hazırlamak için de kullanılabilen ürünün, hazne kapasitesi 1.4 litre. 1.799 TL

En fazla program onda

Damak tadına uygun bir çorba pişirmek için program sayısının çokluğu önemli. Russell Hobbs, 8 farklı önceden ayarlanmış programa sahip olan model geliştirdi. Bu sayede sulu köfte gibi yemekleri de pişirebiliyor. Modelin sahip olduğu programlar arasında Grob püresi, sos, buharlama, buz kırma, yüksek hızda karıştırma, düşük hızda karıştırma ve manuel karıştırma seçenekleri yer alıyor. 1.188 TL

Ekonomik Seçenek

Daha basit özelliklere ve ekonomik fiyata sahip olan çorba yapma makinesi arayanlar için Morphy Richards’ın geliştirdiği seçenek öne çıkıyor. 1 litrelik hazneye sahip olan model, kapak üzerindeki tuşlarla kontrol edilebiliyor. Diğer modellerden farklı olarak motor kapakta yer alıyor. Model, çorba malzemelerini parçaladıktan sonra pişirmeye başlıyor. Çorba çeşidine göre pişirme süresi 15 dakikadan başlıyor. Süzme veya taneli çorbaları da hazırlayabiliyorsunuz. 299 TL

20 dakikada hazır

Philips’in ‘Çorba Ustası’ modeli dikkat çeken modeller arasında. 5 ön tanımlı ayardan oluşan kullanıcı arayüzüne sahip olan model, yapmak istediğiniz çorbayı 20 dakikada hazırlıyor. İnce ve kalın süzülmüş çorba seçeneklerine sahip Çorba Ustası, 990 wattlık gücünde. 1.2 litrelik sürahi kapasitesiyle sunulan model, 4 porsiyonluk çorbayı 40 dakika boyunca sıcak tutabiliyor. Çorba yapmayı bilmeyenler veya yeni öğrenenler için ise modelin yanında 30’dan fazla tarifin olduğu bir kitabın da kullanıcılara sunulduğunu paylaşalım. 769 TL

Kaynarken karıştırıyor

Vestel’in bu alanda yer alan çorba yapma makinesi ‘Çorbacı’ oldu. Model, doğrama, karıştırma, pişirme ve ısıtma fonksiyonlarını bir araya getiriyor. Çorba malzemelerinizi Çorbacı’ya atıyorsunuz ve tuşuna basıyorsunuz. Model, malzemeleri önce doğruyor, sonra karıştırıyor ve kaynatarak pişiriyor. Modelin hazırladığınız çorbayı taze taze içmeniz için sıcak tutma fonksiyonun da yer aldığını belirtelim. 949 TL