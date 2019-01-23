Yeni MOSDER başkanından önemli açıklamalar
54 mobilya markasını bünyesinde bulunduran Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi için önemli bir konumda bulunduğuna işaret etti.
MOSDER'de yeni yönetim kısa bir süre önce görevi devraldı. MOSDER olarak son 15 yılda önemli projelere imza attıklarını kaydeden Balcı "Yeni dönemde de yepyeni projeler geliştirerek, sektörümüzün sesi olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda sektörde birlik ve beraberliğin ülke ekonomisini doğrudan güçlendireceğinden emin olarak MOSFED’e üyeliğimizi de gerçekleştirmiş olduk" dedi.
“Türkiye ekonomisinin gücü olan mobilya sektörünü zirveye taşımak için faaliyetlerimizi çeşitlendireceğiz” diye belirten MOSDER Başkanı Balcı şunları kaydetti:"Bugün imkansız gibi görünen birçok başarıyı elde edebilmek için kararlı ve istikrarlı olmalıyız. Bildiğiniz gibi başarı, her şeyden evvel kararlılık gerektiren zor bir süreçten sonra elde ediliyor. Ülkemizin dinamizmine olan inancımız bize umut veriyor. Yeni projeleri ve yatırımları bu gerçekler doğrultusunda planlarken, çağımızın getirdiği ekonomik konjonktüre karşı stratejik bir yol haritası izleyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.
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