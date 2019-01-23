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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.01.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Yeni MOSDER başkanından önemli açıklamalar

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Yeni MOSDER başkanından önemli açıklamalar

54 mobilya markasını bünyesinde bulunduran Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi için önemli bir konumda bulunduğuna işaret etti.

MOSDER'de yeni yönetim kısa bir süre önce görevi devraldı. MOSDER olarak son 15 yılda önemli projelere imza attıklarını kaydeden Balcı "Yeni dönemde de yepyeni projeler geliştirerek, sektörümüzün sesi olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda sektörde birlik ve beraberliğin ülke ekonomisini doğrudan güçlendireceğinden emin olarak MOSFED’e üyeliğimizi de gerçekleştirmiş olduk" dedi.

“Türkiye ekonomisinin gücü olan mobilya sektörünü zirveye taşımak için faaliyetlerimizi çeşitlendireceğiz” diye belirten MOSDER Başkanı Balcı şunları kaydetti:"Bugün imkansız gibi görünen birçok başarıyı elde edebilmek için kararlı ve istikrarlı olmalıyız. Bildiğiniz gibi başarı, her şeyden evvel kararlılık gerektiren zor bir süreçten sonra elde ediliyor. Ülkemizin dinamizmine olan inancımız bize umut veriyor. Yeni projeleri ve yatırımları bu gerçekler doğrultusunda planlarken, çağımızın getirdiği ekonomik konjonktüre karşı stratejik bir yol haritası izleyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

 

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