Yeni modeli bu kez CEO tanıttı
Türkiye’de de yeniden yapılanan Fransız PSA Grubu’nun hafif ticari araç üçüzleri Peugeot Rifter, Opel Combo ve Citroen Berlingo sırayla Türkiye’de satışa sunuldu.
Mart ayında Rifter ve hemen ardından Combo’nun piyasaya çıkmasının ardından geçen hafta da yeni Berlingo rekabetteki yerini aldı. Berlingo’nun kardeşlerinden farkı aracın tanıtımını henüz Citroen Türkiye Genel Müdürü ataması olmadığı için Group PSA Türkiye CEO’su Olivier Cornuaille yaptı. Cornuaille’ye ise Citroen Türkiye’nin yeni pazarlama direktörü Selen Uygun Alkım eşlik etti. Yeni Citroën Berlingo yeni 1.5 BlueHDi dizel, 1.6 BlueHDi dizel ve ödüllü1.2 PureTech benzinli motor seçenekleriyle 99 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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