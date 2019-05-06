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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni modeli bu kez CEO tanıttı

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Yeni modeli bu kez CEO tanıttı

Türkiye’de de yeniden yapılanan Fransız PSA Grubu’nun hafif ticari araç üçüzleri Peugeot Rifter, Opel Combo ve Citroen Berlingo sırayla Türkiye’de satışa sunuldu.

Mart ayında Rifter ve hemen ardından Combo’nun piyasaya çıkmasının ardından geçen hafta da yeni Berlingo rekabetteki yerini aldı. Berlingo’nun kardeşlerinden farkı aracın tanıtımını henüz Citroen Türkiye Genel Müdürü ataması olmadığı için Group PSA Türkiye CEO’su Olivier Cornuaille yaptı. Cornuaille’ye ise Citroen Türkiye’nin yeni pazarlama direktörü Selen Uygun Alkım eşlik etti. Yeni Citroën Berlingo yeni 1.5 BlueHDi dizel, 1.6 BlueHDi dizel ve ödüllü1.2 PureTech benzinli motor seçenekleriyle 99 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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