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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Yeni kurulan idarelere 114,7 milyon liralık bütçe

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Yeni kurulan idarelere 114,7 milyon liralık bütçe

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) ilk kez yer alan Türkiye Uzay Ajansı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ile yeniden oluşturulan Türkiye Adalet Akademisine 2020 yılı için toplam 114,7 milyon lira bütçe ödeneği ayrılması öngörüldü.

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) ilk kez yer alan Türkiye Uzay Ajansı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ile yeniden oluşturulan Türkiye Adalet Akademisine 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği toplam 114,7 milyon lira oldu.

AA muhabirinin, 2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'dan derlediği bilgilere göre, 5 özel bütçeli idareye ilk kez planda yer verildi. Plan kapsamında, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı ile Kapadokya Alan Başkanlığının bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Geçen yıl kurulan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ile Sivas Bilim ve Teknoloji üniversiteleri planda ilk kez yer alan yükseköğretim kurumları olarak dikkati çekti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin 2020 yılı için bütçe ödenek teklif tavanı yaklaşık 19,4 milyon lira olurken, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine gelecek yıl 20,3 milyon lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü.

Hakim ve savcı adaylarıyla hakim ve savcılara yönelik eğitim programları düzenlenmesi amacıyla mayıs ayında yeniden kurulan Türkiye Adalet Akademisinin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanı yaklaşık 25,2 milyon lira olarak belirlendi.

TÜRKİYE UZAY AJANSINA 24,5 MİLYON LİRA BÜTÇE

Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik çalışmalar yapması amacıyla Aralık 2018'de kurulan ve ağustos ayında yönetimi belirlenen Türkiye Uzay Ajansına da ilk kez Orta Vadeli Mali Plan'da yer verildi.

Ülke genelinde uzay ve havacılık alanında bilim ve teknolojilere yönelik ilgi ve merakın geliştirilmesinde öncülük yapması hedeflenen Türkiye Uzay Ajansına, 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği yaklaşık 24,5 milyon lira oldu.

Kapadokya'nın tarihi ve kültürel değerleriyle jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması amacıyla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığına da 25,2 milyon lirayı aşkın bütçe ödeneği ayrıldı.

Böylelikle planda ilk kez yer alan idarelere 2020 yılı için verilecek ödenek teklif tavan tutarı toplam 114,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 

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